出獄倒數3週竟命喪獄中！嘉監受刑人遭舍友重摔 搶救1個月不治

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嘉義監獄發生受刑人身亡的案件。（翻攝法務部矯正署嘉義監獄網站）

嘉義監獄發生受刑人死亡案件。52歲周姓男子因酒後騎機車自摔遭判4個月徒刑，原本預計6月3日期滿出獄，沒想到在出獄前約3週，疑似與同舍房吳姓受刑人發生衝突，遭對方重摔倒地，頭部受到重創，送醫搶救近1個月後，於6月9日宣告不治。檢警解剖後初步認定死因為顱內出血創傷，全案朝傷害致死方向偵辦。

根據檢警初步調查，事件發生於5月9日上午，周男在舍房內疑因細故與吳姓獄友發生衝突，過程中遭對方高舉後重摔在地，當場失去意識。其他受刑人見狀立即通知管理員，救護人員到場時，周男已呈現OHCA狀態。

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經醫療團隊全力搶救，但周男傷勢始終沒有明顯改善。由於其刑期已於6月3日屆滿，當天由家屬依法辦理出監程序，最終不幸仍於6月9日病情惡化身亡。

嘉義監獄在案發後立即調閱舍房監視器畫面，初步發現周男的傷勢疑與同舍房吳姓受刑人施暴有關，原先依重傷害罪嫌展開偵辦。

周男過世後，檢警會同法醫完成相驗及解剖，初步確認其死因為頭部顱內出血創傷，將持續釐清致傷原因及完整案發經過，改依傷害致死罪嫌追究吳男相關刑事責任。

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