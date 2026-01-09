出獄即送中？晚安小雞「金色唐裝」曝光 網見這打扮嚇傻：下一站北京？

娛樂中心／綜合報導

「晚安小雞」與同夥「阿鬧」2024年自導自演綁架戲碼，遭柬埔寨警方逮捕，並速審速決判處2年刑。（圖／翻攝自柬埔寨警方提供）

曾以靈異探險直播爆紅的網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與搭檔「阿鬧」（本名魯祖顯），2024年春節期間因在柬埔寨自導自演「凱博園區遭綁架毆打」的荒謬戲碼，遭到柬國警方火速逮捕。西哈努克省初級法院當時展現驚人的審判效率，於2024年2月15日依「煽動製造社會動亂罪」，判處兩人有期徒刑兩年。隨著時序邁入2026年1月，這場震驚國際的鬧劇即將迎來大結局。

兩人在環境惡劣的柬埔寨監獄中度過了將近700個日子，刑期即將於2月中旬正式屆滿。然而，重獲自由的喜悅背後，卻潛藏著巨大的政治陰影，由於柬埔寨與北京關係密切，兩人出獄後是否會被直接遣送至中國大陸，已成為台海兩岸最新的外交角力焦點。

臉書突曬「金裝照」 獄中苦蹲700天喊：快到了

雖然人在獄中無法自由使用通訊設備，但晚安小雞的官方臉書社群一直由親友代為管理，並持續向粉絲更新動態。日前，粉專無預警貼出一張晚安小雞身穿喜氣洋洋的金色唐裝、手捧招牌小雞公仔的燦笑照片，背景似乎是為了迎接2026年農曆春節所特製的素材。

貼文感性寫道：「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了。所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路。哥姐，明年見。」這段話不僅證實了刑期即將結束的消息，更透露出他在獄中並未閒著，除了適應當地艱苦的團體牢房生活，甚至傳出他已學會了基本的柬埔寨語，並與獄友打成一片，似乎已為出獄後重返直播界做足了「故事與流量」的準備。

官方證實2月驅逐 列黑名單「終身禁入境」

根據《柬中時報》及當地司法消息指出，柬埔寨對於外籍罪犯的標準作業程序是「服刑期滿，驅逐出境」。西港監獄局官員證實，晚安小雞與阿鬧預計在2026年2月中旬、即農曆春節前後刑滿獲釋。值得注意的是，柬埔寨前總理洪森在案發當時曾震怒表示，為了防止他們造假，必須讓他們在監獄裡服滿刑期。如今刑期將至，柬方已啟動驅逐程序，這意味著兩人一旦踏出監獄大門，將由移民局官員直接押送至機場，且極大機率會被列入「永久禁止入境」的黑名單，終身不得再踏入柬埔寨領土。

循慣例「送中」？ 兩岸搶人大戰恐在機上演

目前最大的變數在於「回家的路」究竟通往何方。外交界人士分析，晚安小雞與阿鬧面臨極高的「被送中」風險。主要原因在於柬埔寨是中國在東南亞最堅定的盟友，長期奉行一中政策；且案發之初，中國駐柬埔寨大使館曾發布聲明，強調會「保護中國公民的合法權益」，此舉被解讀為中方將兩人視為中國公民，擁有管轄權。

加上過去在柬埔寨涉嫌電信詐騙的台灣人，即便持有台灣護照，仍多次發生被強制遣送至中國受審的前例。雖然晚安小雞所犯並非跨境詐騙，而是涉及損害柬國形象的內政犯罪，但若中方堅持主張主權，要求將人引渡至大陸進行後續處置，柬方極可能配合。對此，我國陸委會與刑事局目前正透過各種管道積極斡旋，力保兩人能直接搭乘飛往台北的班機，避免上演「機場攔人」的驚魂記。

鐵粉刷屏「這兩年無聊屎了」 黑粉狠酸：演到走為止

儘管兩年前的造假事件讓台灣顏面無光，但晚安小雞的粉絲黏著度卻相當驚人。隨著出獄倒數，數千名自稱「哥姐」的粉絲湧入臉書留言，展現了「等待王者歸來」的氣勢。許多鐵粉難掩激動地表示：「平安最重要~快回來搞笑啦！這2年無聊屎了」、「時間過好快，沒有小雞的2年好無聊呦」、「終於快等到你回來了，很懷念你常說的哥姐我們前進」。更有粉絲感性留言：「2025的列車即將終點站，歡迎2026等待你回來，繼續帶大家前進。」

大家最期待的莫過於他出獄後的第一場直播，紛紛敲碗詢問：「幾月幾號回來？終於可以看好看的直播了」、「期待小雞跟阿鬧回歸，這二年等了好久喔，期待開播聊天喔」。然而，網路上並非一面倒的支持，針對這位曾欺騙社會大眾的網紅，仍有網友在留言區留下重話狠酸：「下次就把自己的命給演下去，演得像真的走了一樣，我想看到這齣拜託了。」

這也顯示雖然死忠粉期待回歸，但社會大眾對於其為了流量不擇手段的行為，仍存有高度反感。距離2026年2月的刑滿釋放日僅剩約40天，晚安小雞與阿鬧能否順利降落桃園機場，還是會意外出現在北京央視的新聞畫面上，這場長達700天的跨國大戲，最終章仍充滿懸念。

晚安小雞蹲苦窯700天將出獄，臉書突曬「金裝照」喊快到了！西港監獄證實2月中驅逐，但這身充滿中國味的打扮，引發網友驚恐聯想「下一站是北京？」。外界擔憂在中柬鐵桿關係下，兩人恐面臨「送中」慘況，這場跨國大戲能否平安落幕，兩岸搶人大戰一觸即發。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

柬埔寨與中國關係極為密切，外界盛傳晚安小雞恐被遣返送中國，國台辦回應了。（圖／翻攝自晚安小雞、中國國台辦臉書）

晚安小雞與好友阿鬧2024年2月在柬埔寨自導自演綁架戲碼，被判處2年有期徒刑，近期將出獄返台。（圖／柬埔寨警方提供）

