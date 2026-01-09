出獄即送中？晚安小雞「金色唐裝」曝光 網見這打扮嚇傻：下一站北京？
娛樂中心／綜合報導
曾以靈異探險直播爆紅的網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與搭檔「阿鬧」（本名魯祖顯），2024年春節期間因在柬埔寨自導自演「凱博園區遭綁架毆打」的荒謬戲碼，遭到柬國警方火速逮捕。西哈努克省初級法院當時展現驚人的審判效率，於2024年2月15日依「煽動製造社會動亂罪」，判處兩人有期徒刑兩年。隨著時序邁入2026年1月，這場震驚國際的鬧劇即將迎來大結局。
兩人在環境惡劣的柬埔寨監獄中度過了將近700個日子，刑期即將於2月中旬正式屆滿。然而，重獲自由的喜悅背後，卻潛藏著巨大的政治陰影，由於柬埔寨與北京關係密切，兩人出獄後是否會被直接遣送至中國大陸，已成為台海兩岸最新的外交角力焦點。
臉書突曬「金裝照」 獄中苦蹲700天喊：快到了
雖然人在獄中無法自由使用通訊設備，但晚安小雞的官方臉書社群一直由親友代為管理，並持續向粉絲更新動態。日前，粉專無預警貼出一張晚安小雞身穿喜氣洋洋的金色唐裝、手捧招牌小雞公仔的燦笑照片，背景似乎是為了迎接2026年農曆春節所特製的素材。
貼文感性寫道：「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了。所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路。哥姐，明年見。」這段話不僅證實了刑期即將結束的消息，更透露出他在獄中並未閒著，除了適應當地艱苦的團體牢房生活，甚至傳出他已學會了基本的柬埔寨語，並與獄友打成一片，似乎已為出獄後重返直播界做足了「故事與流量」的準備。
官方證實2月驅逐 列黑名單「終身禁入境」
根據《柬中時報》及當地司法消息指出，柬埔寨對於外籍罪犯的標準作業程序是「服刑期滿，驅逐出境」。西港監獄局官員證實，晚安小雞與阿鬧預計在2026年2月中旬、即農曆春節前後刑滿獲釋。值得注意的是，柬埔寨前總理洪森在案發當時曾震怒表示，為了防止他們造假，必須讓他們在監獄裡服滿刑期。如今刑期將至，柬方已啟動驅逐程序，這意味著兩人一旦踏出監獄大門，將由移民局官員直接押送至機場，且極大機率會被列入「永久禁止入境」的黑名單，終身不得再踏入柬埔寨領土。
循慣例「送中」？ 兩岸搶人大戰恐在機上演
目前最大的變數在於「回家的路」究竟通往何方。外交界人士分析，晚安小雞與阿鬧面臨極高的「被送中」風險。主要原因在於柬埔寨是中國在東南亞最堅定的盟友，長期奉行一中政策；且案發之初，中國駐柬埔寨大使館曾發布聲明，強調會「保護中國公民的合法權益」，此舉被解讀為中方將兩人視為中國公民，擁有管轄權。
加上過去在柬埔寨涉嫌電信詐騙的台灣人，即便持有台灣護照，仍多次發生被強制遣送至中國受審的前例。雖然晚安小雞所犯並非跨境詐騙，而是涉及損害柬國形象的內政犯罪，但若中方堅持主張主權，要求將人引渡至大陸進行後續處置，柬方極可能配合。對此，我國陸委會與刑事局目前正透過各種管道積極斡旋，力保兩人能直接搭乘飛往台北的班機，避免上演「機場攔人」的驚魂記。
鐵粉刷屏「這兩年無聊屎了」 黑粉狠酸：演到走為止
儘管兩年前的造假事件讓台灣顏面無光，但晚安小雞的粉絲黏著度卻相當驚人。隨著出獄倒數，數千名自稱「哥姐」的粉絲湧入臉書留言，展現了「等待王者歸來」的氣勢。許多鐵粉難掩激動地表示：「平安最重要~快回來搞笑啦！這2年無聊屎了」、「時間過好快，沒有小雞的2年好無聊呦」、「終於快等到你回來了，很懷念你常說的哥姐我們前進」。更有粉絲感性留言：「2025的列車即將終點站，歡迎2026等待你回來，繼續帶大家前進。」
大家最期待的莫過於他出獄後的第一場直播，紛紛敲碗詢問：「幾月幾號回來？終於可以看好看的直播了」、「期待小雞跟阿鬧回歸，這二年等了好久喔，期待開播聊天喔」。然而，網路上並非一面倒的支持，針對這位曾欺騙社會大眾的網紅，仍有網友在留言區留下重話狠酸：「下次就把自己的命給演下去，演得像真的走了一樣，我想看到這齣拜託了。」
這也顯示雖然死忠粉期待回歸，但社會大眾對於其為了流量不擇手段的行為，仍存有高度反感。距離2026年2月的刑滿釋放日僅剩約40天，晚安小雞與阿鬧能否順利降落桃園機場，還是會意外出現在北京央視的新聞畫面上，這場長達700天的跨國大戲，最終章仍充滿懸念。
更多三立新聞網報導
斷交慘況曝！白蝦滯銷引爆失業 謝金河預言：「這國」恐哭求復交
喊吃漢堡做2奈米！揭特斯拉救命恩人 財經網美：沒台灣就沒馬斯克
慎入！澳洲跨年抓龍蝦失蹤5天 沙灘驚見「一顆人頭」 死者疑為台灣人
大哥累了二哥扛！台積電休息免驚 這「3」檔ETF靠聯電賺波段
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 72
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 7 小時前 ・ 16
民眾黨驚爆鬧分裂！「這2人」不滿陳昭姿未辭立委 黃國昌鬆口說了
即時中心／黃于庭報導為了協助民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，前黨魁柯文哲日前往陪同拜會藍綠黨團。外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，是否會如期卸任；另黨內也傳出雜音，立委林國成暗酸「考試不及格的人就要留任」，立委麥玉珍也表示，拉長任期法案就會自動過？對此，黨主席黃國昌不認為黨內有歧見，並表示自己接任黨主席以來，就一直按照制度走。民視 ・ 3 小時前 ・ 58
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 65
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 49
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 2
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 197
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 4
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 474
防北京變卦！輝達傳對中企極限避險 買H200晶片「全額預付且不退款」
隨著美國川普政府放寬對華人工智慧（AI）晶片出口管制，輝達（Nvidia）重返中國市場取得重大進展。《彭博》引述消息人士透露，中國官方計劃最快於本季度內有條件地批准H200晶片進口。然而，鑑於過去曾因政策突變導致巨額虧損，《路透社》獨家消息指出，輝達此次對中國客戶採取了極為罕見且嚴苛的「全額預付」支付條款，以確保在政策變數下能全身而退。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 24
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 1
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 81
又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養
表態跟進免費營養午餐政策的台中市長盧秀燕，談到行政院長卓榮泰喊窮，沒辦法幫地方負擔時，不禁想起賴清德總統常說孩子國家養，但現在從十幾個縣市宣布營養午餐免費來看，卻變成地方政府在養，呼籲中央提撥補助預算，一方面達成孩子國家養的政見，也能以齊一標準照顧全國孩子。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 187
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 79