出獄又闖禍! 男子毒駕逆向撞7機車 1人骨折送醫

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

出獄後又闖禍！新北市板橋有一名男子，過去因為吸毒被抓，去年中才服刑完畢，但他重獲自由之後，還是沒學乖，再次沾染毒品，而且還開車釀禍，逆向衝進一條單行道，連撞七輛機車，還把一位民眾撞到全身多處骨折，送醫急救。

男子站在路邊，準備騎車回家，但就在這時，一輛白色自小客車朝他爆衝，男子整個人被夾在車子和機車中間拖行，撞擊力道太大，導致他嚴重骨折，緊急送醫急救。員警：「哇，這也太扯了吧。」員警獲報到場，看到這樣的景象，也忍不住直呼，真的太扯了，因為肇事駕駛不只把無辜民眾撞到送醫，還一連撞毀7輛機車，由於肇事駕駛的精神狀況，明顯不太正常，員警立刻實施毒品檢測，果然又是一起毒駕釀禍的案件。民視記者洪巧璇：「實際回到事發現場，這條路其實是單行道，而且路口處也有張貼禁止任何車輛進入的標誌，但當時肇事的自小客車駕駛，就是直接從這個路口逆向暴衝進去。」

學不乖！新北男出獄又毒駕 撞７機車、１人嚴重骨折

里長辦公室特助黃一城：「那個駕駛人說我不知道啊，導航是導這裡的，這裡是單行道啊，整個的一個標示的部分不是很清楚，常常在發生車禍。」目擊民眾：「砰一聲好大聲我說啊沒有駕照欸，朋友租給他的。」事發在27號下午4點多，新北市板橋溪頭街，肇事的30歲黃姓男子毒駕，還無照上路，警方一查，發現他過去就曾經因為毒品入獄，去年中才服刑完畢，結果還是學不乖，再次吸毒釀禍，開著女友和租車公司租來的車輛，吸毒開車，把一名水電師傅撞到全身多處骨折。









海山分局交通分隊中隊長黃思齊：「經施以唾液毒品快篩試劑檢驗，結果為陽性反應。」雖然肇事駕駛供稱是路況不熟，還在看導航，才誤踩油門，但毒品快篩的結果騙不了人，再多的藉口都不是毒駕上路的理由。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

