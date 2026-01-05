出獄吸膠男狠砍好心房東9刀致死 殺人未遂判11年定讞
〔記者張文川／台北報導〕台南市59歲男子陳明順前年1月底出獄後，借住在台南仁德區賈姓朋友的住處，2月2日凌晨陳男吸食強力膠後與賈男爭吵，竟萌生殺機，持菜刀砍殺賈男頭部9刀後逃逸，賈男以為是輕傷而未報案，員警同月11日曾前往查訪，賈男也說身體不適、已有吃藥，不必就醫，不料房客於20日發現賈男已身亡，驗屍才知賈男遭人砍殺頭部致慢性出血，未及時醫治而身亡；檢方依殺人未遂罪起訴陳男，台南地院將陳判處11年徒刑；二審維持原判，最高法院維持11年徒刑、刑後監護5年定讞。
判決指出，陳男於2024年2月1日深夜，將機車先騎到仁德區二空路巷內藏放，再步行10餘分鐘走回年近70歲的賈男住處；2日凌晨2時許，陳至住處2樓賈男房間內，持菜刀朝賈男頭部後方猛砍至少9刀，致賈男頭部外傷，合併慢性出血，陳男誤認賈男已死亡，遂帶著兇刀逃逸。
賈男是房東，住在2樓，1樓的其他房客久未見賈男而報警，員警2月11日前往關心查訪，賈男告訴員警說，他人不舒服、但有服藥，不必就醫，員警見他當時意識清楚，也不知道賈男被砍傷頭部，因此未主動查辦。
之後房客又多日不見賈男，2月20日上樓2樓查看，赫見房東已死亡，急忙報警。法醫解剖鑑定賈男頭部遭銳器砍殺，導致慢性出血引發休克死亡，推估於2月12日至15日間死亡。歸仁警分局3月3日晚間在仁德虎山農場逮獲陳男，起獲凶刀。
檢察官認定，陳男殺人犯行與賈男死亡結果之間，因果關係已中斷，因此論以殺人未遂罪。台南地院一審量處11年徒刑，刑後監護5年，台南高分院、最高法院皆駁回陳男上訴定讞。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
