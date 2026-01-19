出獄後新生活？鄧佳華高調宣布「我拿到街頭藝人證照了」

鄧佳華宣布拿到新北市街頭藝人證照。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

網紅「FBI帥哥」鄧佳華在臉書擁有約14萬名粉絲追蹤，過去因話題性言行舉止屢登新聞版面。2021年他曾答應AV片商拍攝謎片《華根初上》，引發外界高度關注；去年又因偷拍女設計師裙底，被判處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元，但因無力負擔，最終於2025年7月入獄服刑。本月9日刑滿出獄後，鄧佳華的一舉一動再度成為網友焦點，今（19日）他在社群平台宣布自己已取得「新北市街頭藝人證照」。

鄧佳華稍早在臉書發文，語氣顯得相當興奮，寫下：「我拿到街頭藝人證照了！」，同時喊話稱：「我會好好表演的」。貼文曝光後，立刻吸引大量網友圍觀，留言區湧入正反兩極的聲音。

鄧佳華喊話：「我會好好表演的」。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

部分網友質疑他的表演內容與資格，直言：「表演什麼」、「他可以表演什麼街頭AV嗎？」、「這樣也能當街頭藝人？」、「哇靠這樣都行啊」，也有人語帶諷刺地提醒：「專心表演，不要再偷拍了」、「你在哪裡表演要先公布，我才能避開」，另外，也有網友好奇詢問證照取得方式，留言表示「現在不是都改登記不用考了嗎」、「認真？不是P的？」

不過，也有支持與鼓勵的聲音出現，認為他願意嘗試重新開始值得肯定，「做自己想做的事很棒，也可以請老師指導唱歌舞蹈讓自己表演更好、加油！！」。鄧佳華出獄後轉戰街頭藝人，能否真正以表演翻轉過去爭議形象，仍有待時間與實際行動驗證，但相關話題已再次引發網路討論。

