出獄沒幾天砍恩人！男頭部遭劈9刀拒就醫 隱忍18天「腦爛長蛆」慘死

社會中心／台南報導

陳男持刀砍人，最高院駁回上訴定讞。（示意圖／資料照）

台南市一名剛出獄的陳姓男子，於2024年初因不滿借住處的賈姓友人長期嘮叨，憤而持刀朝對方頭部猛砍9刀後逃逸。賈男雖當下倖存，卻因故拒絕就醫且未向登門查訪的警員求助，導致傷口長期慢性出血，18天後被發現陳屍床上，遺體甚至已腐敗生蛆。最高法院日前駁回上訴，維持一審判決，依殺人未遂等罪判處陳男11年徒刑，並於刑後監護5年，全案定讞。

判決書指出，陳男於2024年1月剛刑滿出獄，暫時借住在賈姓友人的租屋處。豈料陳男不知感恩，反因吸食強力膠後情緒不穩，加上不滿賈男平時對其生活習慣的嘮叨與碎念，於是心生殺機。同年2月2日凌晨，陳男趁賈男不備，持菜刀闖入屋內，瘋狂朝賈男頭部猛砍9刀，見對方倒地後，以為對方已經死亡隨即逃離現場。

本案最令人匪夷所思之處在於，賈男遭砍傷後雖保住一命，卻始終不願前往醫院治療。案發後因其他房客多日未見賈男身影而報警，當地派出所警員曾於同年2月11日登門查訪。

當時賈男意識清楚，僅向警員表示身體不適已有服藥，卻刻意隱瞞頭部遭砍傷的事實，警員在未獲知受傷情資下先行離去。直到同月20日，房客察覺屋內傳出異味，開門才赫然發現賈男已陳屍床上，且頭部傷口嚴重潰爛，遺體甚至已經長蛆。

法醫相驗報告顯示，賈男死因係頭部遭銳器砍殺，造成慢性出血引發休克死亡。警方後續循線追查，於3月初將躲藏的陳男逮捕歸案，並起獲犯案凶刀。全案經檢方偵查後提起公訴，台南地方法院一審審酌陳男手段兇殘及精神狀況，判處有期徒刑11年，並施以刑後監護5年。雖經上訴至台南高分院及最高法院，法官皆認同一審判決，最終駁回上訴，全案定讞。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

不良行為，請勿模仿！

