出獄男借錢不成 竟持刀殺他老闆全家

圖陳男借錢不成，竟持刀殺他老闆全家，被林園警方逮捕。（警方提供）

犯案坐牢七年陳姓男子出獄後，獲高市大寮區某工廠老闆好心收留當雜工， 卻因向老闆借錢不成，竟持刀殺他一家三口，被雄檢依殺人未遂等罪將他起訴，並求處加重其刑。

檢方指出，染有毒癮的陳男（四十五歲），於一0六年起犯下竊盜、毒品等案件入獄服刑，並於坐牢七年後，一一四年五月出獄，經友人介紹，被大寮區某楊姓（七十二歲）老闆好心收留，在工廠裡擔任雜工。

一一四年十月廿七日，陳男向老闆借錢，楊男詢問他用途，但陳男卻說不出理由，楊老闆擔心他借錢去買毒品，就拒絕借錢。

廣告 廣告

不料陳男懷恨在心，當晚十一時許，他就拿了一把美工刀潛入工廠，見老闆一家三口，睡在工廠後方的房間裡，他就揮砍老闆的脖子，老闆脖子中刀痛醒後，楊妻（四十四歲）和兒子也被呼救聲驚醒，楊妻並出手阻擋陳男行凶，也被刀劃傷。

後來楊妻逃往工廠辦公室，並將房門反鎖，陳男打不開房門，竟轉向十二歲的楊家兒子，持刀在工廠追砍楊兒未果，楊妻趕緊報警，陳男才落跑。

高市警林園分局獲報後，將重傷的楊男送醫救治脫險，並循線擴大調閱監視器後，鎖定陳嫌行蹤，順利於十月廿八日晚上七時許，在台南市六甲區查獲陳嫌到案。

雄檢偵結，認為陳男對案情避重就輕，且出獄不到五月，就犯下殺人重罪，毫無改過之心，依殺人未遂等罪將他起訴，並請求法院從重量刑。