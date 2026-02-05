出獄隔天毒駕狂鋸功德箱被逮！5個月偷遍38宮廟 離譜彰化男下場曝

記者潘靚緯／彰化報導

吳姓男子短短5個月鎖定寺廟功德箱，犯下38起竊案，遭重判9年。（圖／翻攝Google Map）

彰化一名吳姓男子曾經從事殯葬業，因缺錢花用，竟對宮廟功德箱動歪腦筋，徒手或持砂輪機破壞竊取香油錢，甚至偷竊機車作為代步工具，短短5個月內，與同夥從彰化、雲林、南投等地陸續犯下38起竊盜案，甚至吸食安非他命後騎車上路涉及毒駕，案經法院審理，總刑期達19年，彰化地檢署向法院聲請定應執行刑，一審裁定，應執行有期徒刑9年。

判決書指出，45歲的吳姓男子從2024年7月至11月間，頻繁流竄到各縣市的宮廟行竊，專門鎖定功德箱下手，行徑十分囂張，除了徒手行竊外，還使用砂輪機破壞功德箱，偷走香油錢後迅速離去，作案手法相當熟練，每次得手約幾千元。

法院審理發現，吳男為了提高行竊效率，先後偷竊微型電動二輪車及機車代步，途中嫌棄電動速度太慢，直接棄置在路邊，另在外再偷一輛機車作為犯案時的代步工具。

吳姓男子前科累累，曾因多起竊盜、吸毒案合併執行有期徒刑6年，2023年服刑期滿出獄卻毫無悔意，隔天再度吸食安非他命後騎車外出行竊，立即遭警方逮捕。

法官認定，吳姓男子涉犯案件中，除了一項是未戴安全帽之外，其餘38件都是竊盜罪，考量其犯罪次數密集、時間跨度短、屢犯不改，且對社會治安危害甚鉅，認有長期矯正之必要，裁定合併定應執行有期徒刑9年，全案仍可上訴。

