出獄5個月老闆好心聘用 男借錢遭拒怒刺傷1家3口

高雄市 / 汪奕嘉 林煜哲 報導

高雄一名陳姓嫌犯剛出獄五個月，被一處鐵工廠老闆好心收留工作，沒想到短短做了六天，他竟然趁著老闆一家休息時，拿著偷打的鑰匙潛入工廠房間，要錢不成，持利器攻擊，導致老闆臉部肩膀受傷，當時在老闆旁熟睡的妻子和12歲兒子驚醒，妻子徒手制止，手部也遭刺傷，兒子則相當機警拿著球棒把嫌犯引出工廠外，隨後嫌犯擔心對方報警，騎車逃到台南六甲，隔天遭警方逮捕，全案高雄地檢署偵結，依殺人未遂等罪嫌起訴嫌犯。

鐵工廠老闆說：「整個都是(傷口)，裡面外面都是血，送到醫院已經沒血了， 趕快補血不然會死掉。」遭利器攻擊後，鐵工廠老闆全身滿是鮮血，表情痛苦難耐，一旁妻子拿衣服壓住傷口幫忙止血，就見整張床，床單、棉被到地板都被鮮血染紅。

鐵工廠老闆妻子說：「我老公他躺在這裡睡，我在中間，還有小孩在那邊(裡面)，(嫌犯)拿利器割老公脖子，嫌犯進來拿美工刀割脖子，我就爬起來跳出來把利器握住，割很深，割到流血，血噴噴噴噴好多。」

想遭攻擊當下，鐵工廠老闆和妻子餘悸猶存，今年10月27日晚上11點多，44歲鐵工廠員工陳姓嫌犯，疑似拿著偷打的鑰匙，潛入高雄大寮區這處工廠房間，向老闆要錢不成，竟然持利往脖子刺下去，當時一旁熟睡的妻子驚醒，徒手制止嫌犯，加上12歲的兒子機警，讓一家三口，死裡逃生。

鐵工廠老闆妻子說：「(我兒子)這樣，打完(嫌犯)轉過來，他這樣敲敲敲，我小孩騙他出去，一直拿球棒。」老闆臉部肩膀手掌遭砍傷後，嫌犯追著12歲孩子到工廠外，老闆妻子也趕緊將門反鎖報警。

鐵工廠老闆妻子說：「問他為什麼你要殺我們，他說我要錢。」鐵工廠老闆說：「本來我不要(讓他工作)他就一直拜託，說要當學徒，我想說好啦，看他可憐，他一來就開始計畫，不然怎麼會偷拿鑰匙去備份，我就不要他一直拜託做一天算一天，沒想到來就開始計畫，不是臨時起意的，不然他怎麼知道我鑰匙在哪裡去打鑰匙，邀匙放車上回來偷偷拿去打放好。」

犯案後嫌犯擔心對方報警，騎車從高雄躲到台南六甲，案發隔天在林鳳營車站落網，據了解，這名嫌犯陳姓男子有竊盜、毒品等多項前科，被關了7年，今年5月出獄，老闆好心給他工作，沒想到他只做了短短六天，竟然忘恩負義，持利器攻擊，看似早有預謀。

高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說：「認為被告涉犯殺人未遂罪，傷害，恐嚇危害安全，依法予以起訴。」老闆原先不知道嫌犯有案底，怎麼也沒想到好心給對方飯碗，卻換來驚魂夜晚，幸好搶救後撿回一命。

