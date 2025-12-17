出班收垃圾⋯酒駕男害勤奮情侶「隔陰陽」！男友擦乾眼淚堅強1句惹哭網

記者林昱孜／台南報導

撞死女清潔員現場已經血跡清理乾淨，只剩下清潔用殘留木屑。（圖／記者林昱孜攝影）

台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，當時擔任垃圾車駕駛的男友，當場放聲痛哭。據了解，陳姓女清潔員家裡經濟狀況不好，除了這份工作外，下午還在飲料店打工，豈料卻在辛苦掙錢時，遭到鄭男酒駕撞死，兩人原本一起編織出未來藍圖，瞬間碎了，男友原本還要堅強上工，清潔公司請他休假，調適心情。

女清潔員男友氣憤捶車，看著她斷魂卻無能為力。（圖／翻攝畫面）

16日上午8時許，陳姓女清潔員正在進行收運作業，走向後方作業區時，突然鄭男駕駛的賓士車高速撞擊，整個人遭夾困兩車中間，當場死亡。清潔車駕駛是陳女男友，目擊奪命瞬間放聲痛哭，家屬趕到現場哭斷腸，在場所有人揪心。

女清潔員遭高速撞擊，人卡在2車中間，當場傷重不治。（圖／翻攝畫面）

男友擔任清潔車駕駛員，目睹女友慘況崩潰痛哭。（圖／翻攝畫面）

當時滿地鮮血的車禍現場，今（17）日已恢復原狀，還殘留著清掃時的木屑。清潔公司經理劉相如配合相關單位調查抵達現場，提及這2名員工，內心滿是不捨，將申請保險，並協助女清潔員家屬處理後事；劉相如表示，女清潔員家境不好，早上6點至12點擔任清運助理，下午還在飲料店打工。

清潔公司經理劉相如表示，男友仍堅強欲上工，最後才終於打消念頭。（圖／記者林昱孜攝影）

劉相如說，男友在清潔公司擔任駕駛員許久，日前有員工離職，才推薦了女清潔員到公司上班，直到這次出了意外，才知道原來2個人是男女朋友，認識大約半年，交往3個月。意外發生後，男友本來想照常上班，「我想一想不好心理創傷，堅持讓他休息，他一直說他可以，昨天晚上，他想想還是休假」。

香酥鴨老闆鄭男喝了整夜，酒駕上路撞死人。（圖／翻攝自臉書）

努力為生活打拚的女清潔員，23歲遇劫斷魂，原本與男友一同編織的美好未來藍圖，瞬間被酒駕上路的鄭姓男子撞碎；陳女媽媽、男友在現場崩潰癱軟，畫面讓人看了令人揪心，惡劣的鄭男更在事發後鬼扯「不是我開車」，甚至呼呼大睡，更點燃眾人怒火。

