出現模仿犯？IG驚現恐嚇留言「下個目標」 警力急出動巡邏全面升級

台中市第六分局近期在各交通樞紐及百貨公司加強巡邏。（示意圖） 圖：翻攝自臉書帳號 @臺中市政府警察局第六分局

[Newtalk新聞] 今（20）日，台中市第六分局接獲通報，有不明人士於社群平台 Instagram 留言，揚言將對台中新光三越百貨進行襲擊。該留言經查源自境外 IP （柬埔寨），警方隨即啟動應變機制，派遣警力進駐百貨內外加強巡守，並與館方共同強化安全管理，以確保民眾安全無虞。此事件發生於台北車站及捷運中山站 19 日晚間遭隨機攻擊造成死傷之後，再度引發社會對公共安全之關注。

台中市第六分局表示，上午接獲恐嚇訊息後，第一時間調閱網路協定位址，確認來源為柬埔寨。警方立即與新光三越館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，包括增派制服警力於廣場、出入口定點守望及機動巡邏，提高見警率，館內亦同步加強人員管制與安全巡查，整體戒備氣氛明顯提升。從現場畫面可見，員警不斷來回走動，仔細觀察進出人流與周邊動態，以確保秩序穩定。

警方立即與新光三越館方聯繫，啟動應變機制。 圖：台中市政府/提供

第六分局指出，西屯區轄內交通節點密集，除捷運綠線各站、客運轉運據點外，亦有多家大型百貨公司林立，警方已增派警力於各交通節點及人潮密集處所提升巡邏密度，並採即時應變與滾動式檢討，持續強化維安作為。警方同時呼籲，在網路散布危害公眾安全之訊息，已觸犯刑法第 151 條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑」，民眾如發現可疑人事物，應立即撥打 110 報案並保持適當距離，共同維護公共安全。

恐嚇訊息內容包括「張文是我兄弟」、「我會更努力殺死更多人」等字句，並直接點名台中新光三越為下一個目標，引發民眾不安。此前一日，台北車站及捷運中山站才發生隨機恐怖襲擊事件，造成重大死傷，網路再度出現類似恐嚇言論，警方高度重視，迅速採取預防性部署，以防止任何可能之危害發生。

