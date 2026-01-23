出現「負北極振盪」訊號！北極冷空氣外流 台灣也在影響範圍

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

今(23)日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大。前氣象署長鄭明典也觀察到「負北極振盪」訊號，提醒當北極圈的冷空氣外流到中緯度地區，會帶來局部嚴寒的天氣，而最容易外流的區域也含含台灣。

鄭明典表示，通常北極振盪指數在-2~2之間，會視為不顯著，當成雜訊。但是持續小於-2，那天氣變化上就容易出現「負北極振盪」的特徵，就是暖空氣容易入侵北極圈，然後北極圈的冷空氣容易外流到中緯度地區，帶來中緯度局部嚴寒的天氣。

不過，北極冷空氣也不是隨便亂竄，鄭明典指出，受海陸分布影響，負北極振盪發生時，冷空氣最容易外流的區域，第一個是北美，尤其美國東北受到的影響最顯著，常會有持續的冬季風暴影響；其次是西歐地區，這部分變異度必較大；第三就是東北亞方向，影響日韓，台灣則是在影響範圍的邊緣。

