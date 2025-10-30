出現「4跡象」恐中了性成癮！
[NOWnews今日新聞] 近年來，隨著社會風氣改變、網路平台的普及，性成癮問題逐漸引起關注。醫師提到，不論女性、男性或多元性別族群，都可能因為壓力、孤單、渴望親密感或尋求刺激等各種情緒及需求，而在性行為上失去控制感。而常見的性成癮現象包括，頻繁使用交友軟體與人發生性關係、反覆尋求付費的性服務難以停止、或過度觀看色情影片等。
北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師蘇璿允提到，性成癮背後的因素相當多樣，有些人因為怕無聊或衝動，需要不斷追求快感與新鮮感；有人則是想透過性行為獲得自信肯定；也有人希望藉由性展現對他人的影響力，或是在原本的伴侶關係中的各種需求感到未滿足。
蘇璿允說，常見案例包括情緒困擾，性刺激成了逃避或緩解焦慮、孤單或壓力等負面情緒的方式。
蘇璿允指出，性成癮現象包括，頻繁使用交友軟體與人發生性關係、反覆尋求付費的性服務難以停止、反覆自慰或追求特定的性刺激，或過度觀看色情影片。
也可能因而導致與伴侶進行性行為時感到困難或乏味，蘇璿允提到，伴侶間若性需求頻率差異過大，也可能會引發衝突。醫師提醒，除了心理層面的討論，必要時也能透過檢驗荷爾蒙及內分泌狀態，了解是否有身體因素影響。
性成癮可透過醫療協助改善 醫：運動、發展興趣有助人際互動
性成癮是可以透過醫療協助得到改善，蘇璿允說，就診時醫療團隊可能依需求安排心理治療、藥物治療，及討論生活型態調整，如發展興趣以累積成就感、規律有氧運動改善情緒與專注力等。在治療過程中，也會與個案探討，性對自己的意義是什麼、想要的是什麼樣的性、是否因性的失控影響自我價值及家庭失和、這些探討都有助於逐步恢復健康的人際與情感互動。
蘇璿允表示，因為性議題求助，保密是許多人最為重視的需求，醫療院所對於任何看診內容皆會嚴守個資法律規範並尊重隱私，並不會讓其他人士或單位知情；專業人員會用中立不批判，且接納的立場診療前來求助的個案。
蘇璿允鼓勵，受到性成癮困擾的人可以放心尋求協助，是重新掌握生活、維繫關係與恢復自信的機會。
