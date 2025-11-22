出生僅1杯手搖飲重 6歲茵茵盼鼓勵早產兒家庭
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒，今年6歲茵茵出生時僅718公克，跟1杯手搖飲差不多，歷經開胸手術等難關，今天穿上最喜歡的小公主裝回台大醫院，分享成長喜悅。
茵茵今天以「學姊」身份參加台大醫院早產兒回娘家活動，爸爸分享一路走來，從滿是煎熬到現在女兒亭亭玉立，他數度感謝醫護團隊、早產兒基金會給予支持，「相信孩子，孩子真的很棒，自己也會在這段路上收穫很多感動。」盼能帶給其他早產兒家庭希望。
茵茵的爸爸至今仍記得第一次看到女兒當下有多揪心，尤其僅718公克的茵茵在出生第3天，就因開放性動脈導管併發肺出血而接受開胸手術，2個半月大又因早產兒視網膜病變，進行眼球內藥物注射，後續在醫院住了半年才終於可以回家，在爸媽細心呵護下，今年要上小學了。
台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年會前接受媒體聯訪指出，極低體重早產兒（出生體重低於1500公克）約占所有新生兒的1%，近年因高齡產婦與不孕症等因素，儘管出生率下降，但早產比例沒有下降還略為上升。
他以台大為例說明，去年院內就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名，顯示醫療量能需求持續攀升。
台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，曹伯年還記得這名寶寶在加護病房住了很久，去年已經7歲了，在台大回娘家活動上登台敲打擊樂，讓醫護相當感動，雖然有視力與肌肉張力問題需要復健，但整體健康與活動力良好。
曹伯年說，多數早產兒容易發生的器官問題並非先天疾病，而是未成熟導致易受傷害，常見包括腦傷、壞死性腸炎，以及視網膜病變、斜弱視等視力問題。他建議早產兒至少要追蹤到2歲，若能到5歲更好，可觀察智力與人際互動，及早介入。（編輯：林恕暉）1141122
其他人也在看
每百名寶寶就有1名極低出生體重！醫揭主因：高齡產婦、不孕症增
台灣每年有超過1千名極低體重早產兒出生，照護挑戰高，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年指出，極低體重早產兒（出生體重低於1,500公克）約占所有新生兒的1%。近年因高齡產婦與不孕症增加，早產風險持續攀升，去（2024）年院內就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名，顯示醫療量能需求自由時報 ・ 14 小時前
火鍋吃多易發胖？1肉品下肚熱量暴增800大卡
生活中心／翁莉婷報導秋冬來臨天氣轉涼，尤其當寒流來襲的冬季，常常讓人冷到身心都發寒，這時候暖胃又暖心的火鍋就成為三餐中的熱門選項之一，不少民眾會選擇麻辣、清湯、酸菜等湯底來暖身。日前好食課營養師楊婷貽發布一則貼文推薦火鍋搭配「2肉類、3海鮮」可降低熱量，吃起來兼具美味和健康。民視健康長照網 ・ 18 小時前
強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯。品觀點 ・ 10 小時前
台大早產兒回娘家活動（2） (圖)
台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒。6歲的茵茵（左）出生時僅718公克，她22日以「學姊」身分參加台大醫院早產兒回娘家活動，盼能帶給其他早產兒家庭希望。中央社 ・ 12 小時前
樓上房客嫌太吵檢舉 台南小吃店老闆嗆「上下班注意安全」慘了
范姓男子經營小吃店，因收攤音量問題與樓上鄰居結怨，在店內飆罵鄰居「陰溝老鼠」，還恐嚇上下班要注意安全，被依恐嚇危害安全罪簡易判處罰金3000元，緩刑2年。范男與陳姓女子、呂姓男子曾同住台南某路同1棟出租房，他租1樓做小吃店，陳女與呂男住在2樓。陳女與呂男向房東反映收攤時音量過大，雙方因此結下嫌隙。今自由時報 ・ 11 小時前
德首份「太空安全戰略」 加速發展攻防能量
記者潘紀加／綜合報導 德國19日發布首份《太空安全戰略》，揭示10項核心發展目標，將推動3項具體策略，並與區域盟邦合作，建立攻擊與防衛能量，有效提升歐洲的太空青年日報 ・ 7 小時前
XAI透明選胚準確率突破75%（1） (圖)
醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞（圖）日前發表相關研究成果。中央社 ・ 12 小時前
XAI透明選胚準確率突破75% 生殖醫學助孕更安心
（中央社記者黃旭昇新北22日電）生殖醫學領域新突破，醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，能清楚呈現選胚依據，大幅提升醫病共享決策品質，讓備孕夫妻療程更安心。中央社 ・ 13 小時前
Google駁斥Gmail郵件內容被用於訓練AI傳聞，澄清「智慧功能」設定僅用於個人化服務
針對近期在社群媒體上瘋傳、指稱Google已更改政策，並且將使用用戶的Gmail信件內容與附件訓練AI模型等說法，Google後續發出聲明嚴正駁斥，強調這些報導具「誤導性」。Mashdigi ・ 8 小時前
OpenAI發表「ChatGPT for Teachers」教育專用版，提供美國基礎教育教師免費使用至2027年6月
OpenAI 宣布推出專為教育工作者打造的 AI 模型服務「ChatGPT for Teachers」，首波將鎖定美國市場，針對經過驗證的 K-12 (幼兒園至高中) 基礎教育教師、學校職員及管理者，提供免費使用至 2027 年 6 月的優惠，將協助教師更有效率地利用備課時間，並且在安全的環境下進行協作。Mashdigi ・ 8 小時前
簡單開／AQUOS sense10實測 這AI幫你看清細節
台灣夏普在11月13日同步日本推出AQUOS sense10 ，主打超低功耗Pro IGZO OLED螢幕、強勁續航力，並引進兩創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
金馬62／放鬆演出唐人街外送員 張震再奪影帝「給我一點幸福就能繼續前進」
第62屆金馬的影帝項目，入圍者有《深度安靜》張孝全、《幸福之路》張震、《我家的事》藍葦華，到《好孩子》新加坡演員許瑞奇、《大濛》香港演員柯煒林。影帝由在紐約唐人街演出外送員的張震拿下。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
住對房子他運勢大翻轉！命理師曝風水好宅真相 財運、事業都超旺
你相信風水嗎？命理師吳海分享，曾建議泰國友人買下風水絕佳的湖畔別墅，沒想到入住後靈感湧現、事業步步高升。住對地方，運勢真的會翻轉？ 怎樣算是好風水？ 好風水的另外一個解釋，就是「好環境」，那麼健康2.0 ・ 23 小時前
〈開講〉解析共軍與美軍召開定期對話
張競 本日解放軍海軍透過【人民海軍】微信公眾號，以「中美兩軍舉行海上軍事安全磋商機制…中華日報 ・ 10 小時前
女作家發起「親親子今」11/30高市社教館親子講座 不靠補助自籌辦 上線秒吸千人報名
郭繐綺邀集九位跨領域講者，在「親親子今」分享勵志生命故事，提出九個「幸福選項」。(圖: 郭繐綺堤供)臺灣時報 ・ 5 小時前
台大醫院OPAT中心啟用 (圖)
台大醫院門診靜脈抗生素治療（OPAT）中心於21日揭牌啟用，整合急診部、家醫部、內科部、藥劑部、護理部等多專科團隊，目前分早、晚兩時段，預估每天可收30到50人，病患無須住院即可維持原有工作與日常生活。中央社 ・ 16 小時前
台灣人超愛檢舉 「未禮讓行人」撤單率卻超高
台灣被美媒形容是「行人地獄」，政府提高車輛不禮讓行人罰則後，該項在北市去年申訴率排名居冠、撤單率第二，議員點出民眾與警方...聯合新聞網 ・ 15 小時前
新北志工日3千人齊聚 跨世代展現城市「暖實力」
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】一年一度的新北市國際志工日主場活動，22日在新北大都會公園熱鬧登場，一早互傳媒 ・ 8 小時前
綠盼「花蓮加碼普發現金」 徐榛蔚：縣府重視財政紀律
花蓮縣 / 綜合報導 針對中央普發現金1萬元，民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，縣府也要再加碼1萬，更舉出實例，在115年度預算書中，像是農會產銷班，就從40萬元增加到6百萬元，還有「夏戀嘉年華」預算，也較今年增加1千萬元，質疑有浮編問題，不過縣長徐榛蔚表示，這些相關補助都是全面性的，至於是否普發現金，還要考量縣府財政紀律。花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「徐榛蔚縣長主政的花蓮縣政府，要不要編，要不要普發現金，那個妳也護航太過了，我護航要幫誰護航。」隨著中央發錢，花蓮縣議員喊話再加碼一萬元，為受地震、天災重創的觀光注入活水，不過縣長徐榛蔚搬出「財政紀律」，激起雙方爭辯。花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「花蓮縣的這個負債其實也還高達60幾億，我想建議都很好，我們也都很想普發，在這個整個推動的政策以及這個縣庫的考量，其實我想這個都有先後的這個順序。」議員接著舉出實例，攤開花蓮縣府115年度預算書，包含春節福袋就從今年的，21萬5千元新增到2百萬元，農會產銷班也從40萬增加到6百萬元，而補助宮廟宗教方面，從2千3百50萬元變成3千6百萬元。另外在原住民傳統祭儀，更編列高達2500萬元，比今年增加將近2千萬，甚至議員點出就連，縣府國外參訪的預算加總，也達到近5千萬元，質疑預算有浮編問題，花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「這麼亂編，都是為了特定目的事業來編的嗎，縣長妳，，教育或社福這都是全民全面性的，不是對於特定單位絕對不是，妳發普發現金，每一個縣民才是全面性。」尤其新版財劃法，明年預估增加147億元，因此議員主張利用，統籌分配款「還稅於民」，而無黨籍花蓮議員魏嘉賢，則認為縣府預算執行率不佳，花蓮縣議員(無)魏嘉賢說：「在執行的部分常常會有一些明顯的落差，那造成說我們在懷疑這樣子的一個，硬體跟軟體的一個比例是不是適當。」針對普發現金，產生巨大分歧，能否落袋為安？還有一番論戰。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了
[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！ 林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。 林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺新頭殼 ・ 13 小時前