出生僅1杯手搖飲重 6歲茵茵盼鼓勵早產兒家庭

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒，今年6歲茵茵出生時僅718公克，跟1杯手搖飲差不多，歷經開胸手術等難關，今天穿上最喜歡的小公主裝回台大醫院，分享成長喜悅。

茵茵今天以「學姊」身份參加台大醫院早產兒回娘家活動，爸爸分享一路走來，從滿是煎熬到現在女兒亭亭玉立，他數度感謝醫護團隊、早產兒基金會給予支持，「相信孩子，孩子真的很棒，自己也會在這段路上收穫很多感動。」盼能帶給其他早產兒家庭希望。

茵茵的爸爸至今仍記得第一次看到女兒當下有多揪心，尤其僅718公克的茵茵在出生第3天，就因開放性動脈導管併發肺出血而接受開胸手術，2個半月大又因早產兒視網膜病變，進行眼球內藥物注射，後續在醫院住了半年才終於可以回家，在爸媽細心呵護下，今年要上小學了。

台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年會前接受媒體聯訪指出，極低體重早產兒（出生體重低於1500公克）約占所有新生兒的1%，近年因高齡產婦與不孕症等因素，儘管出生率下降，但早產比例沒有下降還略為上升。

他以台大為例說明，去年院內就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名，顯示醫療量能需求持續攀升。

台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，曹伯年還記得這名寶寶在加護病房住了很久，去年已經7歲了，在台大回娘家活動上登台敲打擊樂，讓醫護相當感動，雖然有視力與肌肉張力問題需要復健，但整體健康與活動力良好。

曹伯年說，多數早產兒容易發生的器官問題並非先天疾病，而是未成熟導致易受傷害，常見包括腦傷、壞死性腸炎，以及視網膜病變、斜弱視等視力問題。他建議早產兒至少要追蹤到2歲，若能到5歲更好，可觀察智力與人際互動，及早介入。（編輯：林恕暉）1141122