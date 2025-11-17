出生僅1408公克！早產兒靠「袋鼠式護理」救命 父母懷抱勝過藥物

一名體重僅1408公克的30週早產兒，經過專業醫療團隊照護，如今已健康成長至三歲半。兒科主任陳思融表示，親餵與「袋鼠式護理」是早產兒照護的關鍵，父母的懷抱就像神奇良方，能幫助寶寶更穩定成長。

一名體重僅1408公克的30週早產兒，經過專業醫療團隊照護，如今已健康成長至三歲半。（示意圖／Pexels）

傅小姐回憶，她的寶寶30週就出生，體重僅1408公克，花了一個多月才脫離呼吸器和氧氣。寶寶喝奶時常常出現血氧下降的情況，醫療團隊從出院前幾週就陪伴父母練習觀察血氧變化、調整餵食節奏。出院時還租借血氧機回家，父母戰戰兢兢地盯著血氧機監測。

廣告 廣告

幸運的是，傅小姐後來發現寶寶在親餵時血氧竟然不會下降，體重也穩定成長，於是改為全親餵並放心退掉血氧機。如今孩子已經三歲半，定期返院追蹤，各項發展皆正常，無需早期療育課程。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融解釋：「父母的懷抱就像神奇的良方，親餵更是最佳的口腔肌肉訓練，就算沒有母乳哺餵的家長，肌膚接觸的溫度、氣味與親密感，也能讓寶寶更平穩進步。」

陳思融解釋，父母的懷抱就像神奇的良方，肌膚接觸的溫度、氣味與親密感，也能讓寶寶更平穩進步。（示意圖／Pixabay）

對於早產的原因，陳思融表示多樣複雜，除了母體或胎兒的高危險妊娠因素外，仍有部分原因至今難以預防。她強調：「早產不是父母的問題，不需要自責，做好產檢、選擇適合的醫療院所，就已經是盡了應盡的努力。」

陳思融說明，早產兒因各器官尚未發育完全，可能出現一些併發症，例如視網膜病變、腦部缺氧出血或壞死性腸炎等。長期追蹤發現，早產兒的自閉症與過動症風險較一般足月產兒童略高。

陳思融建議，在孩子仍住院階段，父母能做的最有幫助的事，就是提供母乳及進行『袋鼠式護理』。（圖／ 中國醫藥大學新竹附設醫院 ）

針對早產兒父母的焦慮，陳思融建議：「在孩子仍住院階段，父母能做的最有幫助的事，就是提供母乳及進行『袋鼠式護理』。」當寶寶病況穩定、呼吸器設定較低時，醫護會邀請家長脫去上衣，讓寶寶貼在胸前肌膚接觸，感受父母的體溫與心跳，也鼓勵家長與孩子說話唱歌、閱讀故事書。

「這是寶寶在媽媽肚子裡最熟悉的聲音，」陳思融說道，袋鼠護理不僅能穩定寶寶呼吸與心跳，還能促進體重增加、增進親子連結，對早產兒的健康成長有顯著幫助。

延伸閱讀

WBC想擊敗日本、中華隊晉級？ 韓媒：大聯盟三星不是萬能解方

高市早苗「台灣有事」燒不停！陸外交部發言人X發文 英日語砲轟

NBA/柯瑞與UA結束13年情！分手費79億 改穿Kobe鞋原因曝