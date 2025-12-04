出生兩週即陷「心衰危機」 「這手術」助3.5公斤小生命重獲健康心跳

心雜音揪出隱藏危機，奇美醫院成功搶救急性心臟衰竭寶寶。（圖：奇美醫院提供）

一名出生兩週、體重3.5公斤的新生兒出現明顯的心雜音，檢查發現「開放性動脈導管」未閉合，並造成左心室擴大、二尖瓣中重度閉鎖不全，伴隨心肌酵素上升與心臟功能下降，已屬「急性心臟衰竭」。經安排「心導管封堵術」，術後恢復良好也未出現血管狹窄、栓塞器移位或殘餘血流等併發症。

奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇說明，開放性動脈導管原本應該在新生兒出生數日內自動閉合的血管若未正常關閉，可能導致急性心臟衰竭、呼吸困難等炎併發症。目前可使用心導管封堵術，以微創的方式取代傳統的「開心手術」，不僅傷口小，且復原時間較快，避免日後出現肺動脈高壓或猝死悲劇。

廣告 廣告

陳俊宇強調，針對「開放性動脈導管(PDA)」，目前多數已建議採用「心導管封堵術」來解決。相較於傳統的開心手術，心導管封堵術僅需在腹股溝處留下0.15公分的穿刺傷口的穿刺傷口，包含麻醉及準備時間，手術在2小時內完成，術後復原時間快，也能同時減輕孩子與家長的心理壓力與身體負擔。

陳俊宇特別提醒，若是孩子有心雜音，或是有暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或是心臟病史等等，建議安排詳細心臟檢查，透過心電圖及心臟超音波檢查，可清楚診斷是否有「開放性動脈導管」或其他心臟結構異常，為孩子的健康進行第一道把關。（陳婉玲報導）