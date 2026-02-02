出生即臥床一生未曾圍爐 創世基金會攜手企業陪伴提前過年





在許多人習以為常的年夜飯背後，卻有人一生從未坐上那張團圓的餐桌。創世基金會連續36年辦理「寒士吃飽30」活動，為傳遞社會溫暖與年節祝福，近日集結各界善心馬力全開、送愛全台。量子應用發展協會偕同幸福狐狸股份有限公司、量子寺生物科技有限公司、幸福朗量子生物科技股份有限公司，共同擔任「送禮大使」，與創世工作人員一同將年禮與祝福紅包，親送至植物人家屬手中，送上溫暖提前圍爐，以實際行動陪伴傳遞社會真摯的關懷與溫暖祝福。

廣告 廣告

現年47歲的小芳，因妊娠過程缺氧，自出生起即呈植物人狀態。20年前母親因病離世後，照顧的重擔全落在年邁的父親肩上，日復一日、不曾間斷。當父親親手接住年禮與紅包時，眼眶泛紅地表示：「能在過年前收到這份心意，真的覺得這個社會很溫暖。」

出生即臥床一生未曾圍爐 量子應用發展協會攜手企業陪伴提前過年

量子應用發展協會理事長吳濬光表示：「我們希望不只是送出一份年禮，更是送上一份陪伴與尊重。對長期照顧植物人或重度失能家屬的家庭而言，一句問候、一份實際行動，都是支撐他們繼續走下去的重要力量。」

幸福狐狸董事長陳慶隆、量子寺生物科技有限公司董事長黃國福、幸福朗量子生物科技股份有限公司董事長彭怡綾也共同表示，能夠參與此次公益行動深感榮幸，未來將持續結合企業資源投入公益，讓科技與愛心同行，成為社會穩定向前的力量。

量子應用發展協會與企業夥伴，透過實際行動，齊心為弱勢家庭送上年節溫暖，為身處黑暗與漫長照顧路程中的家庭，在新年點亮一盞希望的燈，陪伴他們持續向前。

院長張曉蓉表示，創世基金會第36屆「寒士吃飽30 送禮到家」，自2月2日至2月13日同步於台澎金馬22個縣市展開，動員約2,000位同仁與義工，將年節物資送至全台1萬4千多位服務對象手中。年禮內容包含7道年節即食佳餚：御品佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭、福滿秋刀魚、古早香芋飯、精選豬肉鬆及椒鹽素拚香，即食加熱菜餚帶來濃濃的年節暖意，搭配600元祝福紅包，期盼在歲末寒冬中，為弱勢朋友帶來一份被記得的溫暖與希望。愛心專線：（04）722-8410分機9

更多新聞推薦

● 中配李貞秀就職立委遭疑未完成棄中國籍 內政部重申：立委應遵國籍法第20條規定