出生就住院8個月 重症加護保溫箱是她的第一個家

台大醫院兒童醫院及麥當勞叔叔之家慈善基金會2日舉行《重症加護型新生兒保溫箱捐贈儀式》，台大醫院兒童醫院院長 李旺祚（左一）、台大醫院院長余忠仁（左二）、麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖（右一）與早產兒家庭合影留念。（杜宜諳攝）

1歲多的小恩是早產兒，出生時體重僅1600公克，還被診斷出先天性心臟病，住院整整8個月，保溫箱是她的第一個家。麥當勞叔叔之家慈善基金會今天（2）捐贈2台重症加護保溫箱給台大兒童醫院，小恩一家人特地北上參與，她在爸爸懷裡開心地踢腳，活潑可愛的樣子，融化了現場所有人的心。

在台灣，每10名新生兒中就有1名低體重新生兒（出生體重小於2500 公克），每100 名新生兒中，更有1名極低體重新生兒（出生體重小於1500 公克）。推估全台一年約有1348位極低體重新生兒，急需接受密集照護或治療，反映出重症保溫箱在新生兒加護病房中的重要性與迫切性。

台大醫院兒童醫院及麥當勞叔叔之家慈善基金會2日舉行《重症加護型新生兒保溫箱捐贈儀式》，到場的早產兒家庭與重症加護型新生兒保溫箱合影。（杜宜諳攝）

然而，這類高階多功能的保溫箱，在國內新生兒加護病房數量有限。台大醫院兒童醫院新生兒科主任曹伯年指出，台灣生育率下降，但早產比例些微上升，因為器官尚未發育完全，需要仰賴專業醫療團隊 24 小時不間斷的守護，一出生就要立刻住到加護病房保溫箱裡。

曹伯年說，傳統的保溫箱只能從兩個小洞把手伸進去，如要做侵入性治療，例如插管或靜脈注射，必須將保溫箱打開，就喪失保溫功能，要在旁邊用烤燈，而重症加護型保溫箱具有蓄電功能，可提供穩定的環境，調整體溫與呼吸功能，在緊急狀況時也可直接打開變成處理台，把握時間為寶寶爭取機會。

為回應兒科第一線需求，麥當勞叔叔之家慈善基金會過去7年共捐贈12台「重症加護型新生兒保溫箱」給臺大醫療體系。董事長李昌霖表示，在得知極低體重新生兒照護需要更多資源挹注，決定今年再捐贈2台，希望為兒科增添助力，也是基金會對家庭和孩子滿滿的祝福和愛。

1歲多的早產兒小恩，特別全家出動從中部北上參與捐贈儀式。小恩媽媽分享，產檢時小恩就被診斷出重度法洛氏症，又在33周早產，這些不利因素讓小恩狀況非常危急，馬上搭救護車趕到台大醫院生產。

小恩在重症型加護保溫箱住了8個月，經歷2次手術，度過關鍵且脆弱的時期。爸媽後來得知她住在這樣的保溫箱，感到非常安心。在台北這段期間，小恩的爸媽入住台北麥當勞叔叔之家，病童家庭彼此都會加油打氣。

在每天一次的探訪時間，爸媽透過保溫箱的洞口和女兒互動，其他時間就仰賴醫療團隊細心照顧。媽媽回想，第一次把小恩從保溫箱抱出來才有真實感，可以想像和她一起的無限未來，非常感謝醫療團隊把小恩一點一滴地養大，也謝謝很多人愛護小恩，也陪伴他們、給予他們力量。

