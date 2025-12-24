一出生就有5萬元資產 兒團談「國民帳戶」需考慮經費穩定與排擠問題

藍白將共推「國民帳戶」，由政府幫孩童開戶並存入5萬購買基金股票，讓12歲以下孩童從5萬累積成年後第一筆資本。記者劉學聖／攝影

國民黨與民眾黨擬推動「國民帳戶」，政府在12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。對此，兒福團體認同並支持政府投注更多資源照顧孩子，但擔心此一「國民帳戶」經費來源的可持續性，以及是否排擠到其他兒童相關預算，如針對弱勢家庭施行的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」。

台灣兒童權益聯盟(兒權盟)秘書長林慧華表示，認同由國家投注更多資源照顧孩子的政策方向，但必須提醒政府在規劃相關政策的時候不要忽略了家庭的角色及責任，「國家與家庭應是共同合作，而非由國家取代家庭責任。」

廣告 廣告

林慧華指出，此一政策方向涉及龐大的公共預算，經費從何而來？是否從現有保障兒童各項權利的計畫方案中撤出或轉移？是否影響現有各項兒童相關政策的推動？根據兒童權利公約中的「實現兒童權利的公共預算編制」，在預算的分配或執行過程中，不應發生歧視任何兒童或任何一類兒童的情況，公平支出並不代表在每個兒童身上支出相同金額，而是作出有利於兒童之間實現實質性平等的支出決定。政府應仔細評估這個政策與行之有年、針對弱勢家庭施行的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」間的競合。此外，這筆經費的「可持續性」也必須被考慮，做決定前應認真考慮各世代兒童的最佳利益。

她表示，兒權盟提醒各黨及政府，此政策影響兒童權利至深且遠，應依據兒童權利公約之要求，蒐集使用者「兒童」的意見、確保兒童意見被聽見，同時也必須提出針對此政策之「兒童權利影響評估報告」，確保對所有世代的兒童、特別是可能有特殊需求處境的脆弱兒童，其權利不會受到負面影響。

家扶基金會執行長周大堯表示，此一政策代表政府認同「兒童是國家未來的資產」、而不只是「個人、家庭的資產」。「國民帳戶」與之前政府針對弱勢家庭施行的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」觀念類似，但是不排富的「普及版」，投注的資源更多更廣，因此是否有穩定財源並寫入法律避免「斷炊」，相當重要。此外，方案中家長可相對提撥，但家長的財力不一，是否會造成貧富差距擴大，希望能有更完善的規劃與配套。

「國民帳戶」預計孩子年滿18歲時便可領回。周大堯指出，希望這筆錢是年輕人踏入社會就業的第一筆資金。會不會被父母拿走？會不會被視為「天上掉下的一筆錢」馬上花光？如何在儲蓄期間培養孩子的理財觀念、學會善用這筆錢，將會是政策成功的關鍵。他表示，此一政策若上路，教導孩子理財將是家扶基金會的教育重點。

【看原文連結】

更多udn報導

55歲美成這樣！玉女掌門人久違現身 出動8保全鎮守

資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

不是過失小就沒事 律師曝車禍後「必做1事」

全身紅疹！4歲女童確診梅毒 竟是祖母「用嘴餵食」