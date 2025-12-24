出生就當股東 立委推國家級「轉大人ETF」 目標讓孩子18歲就領百萬創業、買房

立委郭國文24日召開記者會，提出由政府與家長每月共同提撥約2400元長期投資，助孩子成年即有第一桶金。（攝影／李海琪）

美國總統川普7月簽署「大而美法案」，讓擁有社會安全碼（SSN）的18歲以下美國兒童皆可開設「川普帳戶」（Trump Accounts），政府會提供2025至2028年出生的新生兒，每人提供一次性1000美元的初始投資資金，還引起華爾街加碼。如今台灣也出現類似兒童投資帳戶政策倡導的聲音。

廣告 廣告

立委郭國文今（24）日召開「給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資 成立轉大人ETF」記者會提出由政府與家長每月共同提撥，以長期投資ETF助兒童18歲成年時就擁有「第一桶金」。

他表示，生小孩、養小孩不只是個人亦是國家的責任，目前雖已有0至6歲國家養政策，並已投入300億預算，但孩子在長大成人後如何面對挑戰更需重視，希望能以拋磚引玉方式推動政策。

孩子成年就有第一桶金，政府年度支出約144億元

郭國文提出大致構想說明，若以台灣股市長期年化報酬率約10%來估算，家長與政府各自每月相對提撥約 1,200 元（合計每月 2,400 元），自孩子 1 歲到 10 歲持續投入、並一路投資到18 歲才請領，屆時大約可累積到接近 100 萬元，作為「人生第一桶金」。他強調，有許多工具與方式可以達到政策目標，僅以拋轉引玉的方式提出想法。

同時，針對政府財政負擔，他估算，政府若對每名新生兒在出生後 10 年、每月投入 1,200 元，以每年約 10 萬名新生兒推估，單一出生年度的年度經費約 14.4 億元；待制度滿 10 年後、10 個年齡層同時適用時，年度常態支出約 144 億元。「看起來是預算，其實是投資」他說。

英、美、日皆有類似政策，提供租稅優因並要求「正向用途」

會中，投信投顧公會理事長尤昭文與文藻大學副校長蔡維哲也共同出席。蔡維哲認為，投資儲蓄帳戶政策其實是社會安全的一環，如今美國、日本、新加坡、加拿大以及英國等，都有類似政策。

蔡維哲表示，存款的效率絕對不會比投資來的更好，如果這個政策能夠從孩子 0 到 18 歲落實執行，除了投資標的應該分散，如今產業條件也剛好適合，因為產品多樣、規模也夠，未來可以提供給孩子、家庭更多選擇。

尤昭文以美國將在明（2026）年中上路的「川普帳戶」為例指出，美國政府只在一開始提供 1,000 美元的啟動金，後續運作更像退休金帳戶機制，主要由家長、甚至公司端來提撥，一年最多 5,000 美元，而這背後有很強的稅賦優惠在支援，可作為台灣的借鏡，否則家長跟公司端不一定有足夠誘因。

另一大特點是，長期累積資金後，用途要是比較「正向的」。他解釋，川普也是走這個方向：滿 18 歲要動用資金、要享受稅賦優惠，必須用在念書繳學費、買房子或創業等用途；如果是拿來「享受型」支出，稅賦優惠就會被打折扣、效果就沒那麼大。

根據外媒報導，美國川普政府推出的兒童投資帳戶，家庭成員、雇主，再到州政府、地方政府、慈善機構都可為帳戶捐款。尤昭文指出，戴爾科技創辦人戴爾（Michael Dell）將捐贈 62.5 億美元，是很好的公私合作模式，畢竟單靠政府力量終究有限，可讓機制設計讓企業更具誘因捐獻，讓有心為孩子出力的企業響應，也不失為台灣參考點，

未考慮設「排富機制」，郭國文：希望濟貧而非排富

整體而言，關於兒童投資帳戶政策目前仍在響應階段，在場人士皆強調細節溝有待進一步討論與溝通，同時也涉及跨部會權責議題，包含金管會、衛福部、財政部、國發會與主計總處等。

針對該政策是否已有初步可能主責之主管機關，國發會社會發展處副處長賴韻林表示，目前少子化因應政策由行政院政務委員督導跨部會的運作機制處理，不過針對兒少部分，主要是由衛福部主責。因此由衛福部主政機率較高。

另外，政策是否考慮「排富機制」，郭國文回應，並未有排富想法，該政策目的是希望增加民眾生育意願，生養不單是家庭，也是國家的責任，不過對於中低收入戶，政府可以多給補助，主要採取「不是排富，而是濟貧」的路線。

(原始連結)





更多信傳媒報導

鄭文燦律師團認為檢方再爆偵訊爭議 檢調疑用檳榔利誘後火速關閉錄影 林楚茵籲法務部徹查

防範隨機攻擊事件 縣長楊文科指示加強大型場域安全維護

中信房屋宅調查：展望2026年首季 房市看漲比例回升

