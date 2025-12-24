出生就當股東 立委推國家級「轉大人ETF」 目標讓孩子18歲就領百萬創業、買房
立委郭國文24日召開記者會，提出由政府與家長每月共同提撥約2400元長期投資，助孩子成年即有第一桶金。（攝影／李海琪）
美國總統川普7月簽署「大而美法案」，讓擁有社會安全碼（SSN）的18歲以下美國兒童皆可開設「川普帳戶」（Trump Accounts），政府會提供2025至2028年出生的新生兒，每人提供一次性1000美元的初始投資資金，還引起華爾街加碼。如今台灣也出現類似兒童投資帳戶政策倡導的聲音。
立委郭國文今（24）日召開「給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資 成立轉大人ETF」記者會提出由政府與家長每月共同提撥，以長期投資ETF助兒童18歲成年時就擁有「第一桶金」。
他表示，生小孩、養小孩不只是個人亦是國家的責任，目前雖已有0至6歲國家養政策，並已投入300億預算，但孩子在長大成人後如何面對挑戰更需重視，希望能以拋磚引玉方式推動政策。
孩子成年就有第一桶金，政府年度支出約144億元
郭國文提出大致構想說明，若以台灣股市長期年化報酬率約10%來估算，家長與政府各自每月相對提撥約 1,200 元（合計每月 2,400 元），自孩子 1 歲到 10 歲持續投入、並一路投資到18 歲才請領，屆時大約可累積到接近 100 萬元，作為「人生第一桶金」。他強調，有許多工具與方式可以達到政策目標，僅以拋轉引玉的方式提出想法。
同時，針對政府財政負擔，他估算，政府若對每名新生兒在出生後 10 年、每月投入 1,200 元，以每年約 10 萬名新生兒推估，單一出生年度的年度經費約 14.4 億元；待制度滿 10 年後、10 個年齡層同時適用時，年度常態支出約 144 億元。「看起來是預算，其實是投資」他說。
英、美、日皆有類似政策，提供租稅優因並要求「正向用途」
會中，投信投顧公會理事長尤昭文與文藻大學副校長蔡維哲也共同出席。蔡維哲認為，投資儲蓄帳戶政策其實是社會安全的一環，如今美國、日本、新加坡、加拿大以及英國等，都有類似政策。
蔡維哲表示，存款的效率絕對不會比投資來的更好，如果這個政策能夠從孩子 0 到 18 歲落實執行，除了投資標的應該分散，如今產業條件也剛好適合，因為產品多樣、規模也夠，未來可以提供給孩子、家庭更多選擇。
尤昭文以美國將在明（2026）年中上路的「川普帳戶」為例指出，美國政府只在一開始提供 1,000 美元的啟動金，後續運作更像退休金帳戶機制，主要由家長、甚至公司端來提撥，一年最多 5,000 美元，而這背後有很強的稅賦優惠在支援，可作為台灣的借鏡，否則家長跟公司端不一定有足夠誘因。
另一大特點是，長期累積資金後，用途要是比較「正向的」。他解釋，川普也是走這個方向：滿 18 歲要動用資金、要享受稅賦優惠，必須用在念書繳學費、買房子或創業等用途；如果是拿來「享受型」支出，稅賦優惠就會被打折扣、效果就沒那麼大。
根據外媒報導，美國川普政府推出的兒童投資帳戶，家庭成員、雇主，再到州政府、地方政府、慈善機構都可為帳戶捐款。尤昭文指出，戴爾科技創辦人戴爾（Michael Dell）將捐贈 62.5 億美元，是很好的公私合作模式，畢竟單靠政府力量終究有限，可讓機制設計讓企業更具誘因捐獻，讓有心為孩子出力的企業響應，也不失為台灣參考點，
未考慮設「排富機制」，郭國文：希望濟貧而非排富
整體而言，關於兒童投資帳戶政策目前仍在響應階段，在場人士皆強調細節溝有待進一步討論與溝通，同時也涉及跨部會權責議題，包含金管會、衛福部、財政部、國發會與主計總處等。
針對該政策是否已有初步可能主責之主管機關，國發會社會發展處副處長賴韻林表示，目前少子化因應政策由行政院政務委員督導跨部會的運作機制處理，不過針對兒少部分，主要是由衛福部主責。因此由衛福部主政機率較高。
另外，政策是否考慮「排富機制」，郭國文回應，並未有排富想法，該政策目的是希望增加民眾生育意願，生養不單是家庭，也是國家的責任，不過對於中低收入戶，政府可以多給補助，主要採取「不是排富，而是濟貧」的路線。
更多信傳媒報導
鄭文燦律師團認為檢方再爆偵訊爭議 檢調疑用檳榔利誘後火速關閉錄影 林楚茵籲法務部徹查
防範隨機攻擊事件 縣長楊文科指示加強大型場域安全維護
中信房屋宅調查：展望2026年首季 房市看漲比例回升
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 78
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 22 小時前 ・ 101
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 141
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 51
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 1
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 39
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 39
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
經典賽／強打哈波宣布代表美國出戰！ 全隊身價已破14億美元
2026世界棒球經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊本屆陣容比過去幾屆還豪華，如今「強打」哈波（Bryce Harper）透過個人社群帳號宣布參戰，令球迷感到振奮。目前美國隊陣容身價加總破1...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 10
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 73
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 137
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 32
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 381
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 9
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 54
鄭麗文嗆陳方隅太無腦 她曝現場掌聲力挺
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。國民黨立委王鴻薇說，陳方隅的問題，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 108
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 93
禾浩辰求婚成功！ 交往2年半娶回吳品潔
禾浩辰向吳品潔求婚成功！禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年八月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話