出生就被送養！已婚男尋母竟「愛上媽媽」 偷吃後選擇離婚：媽媽有性吸引力

美國一名出生即被送養的男子，在成年並已婚多年後，尋回親生母親，兩人重逢後卻發展出親密關係。圖／翻攝自X

美國一名出生即被送養的男子，在成年並已婚多年後，尋回親生母親，兩人重逢後卻發展出親密關係，最終男子選擇結束婚姻，與生母同居。

根據外媒報導，現年五十多歲的金·韋斯特（Kim West）19歲時在美國加州求學期間產下一子。由於無力撫養，她在孩子出生一週後便將其送養，隨後返回英國，母子自此失聯長達三十餘年。

2013年時，已婚、居住在美國科羅拉多州的本·福特（Ben Ford）展開尋親行動，成功聯繫上金。雙方起初透過書信與電話保持聯絡，關係逐漸升溫。2014年，兩人首次面對面會面，之後迅速發展為親密關係。本隨後向妻子坦承此事，並表示自己已無法維持婚姻。不久後，他結束與妻子的婚姻，搬至密西根州與金同住。

消息曝光後引起強烈公憤，尤其是在密西根州法律中，成年人之間自願的直系親屬性關係屬於重罪，最高可判處15年徒刑，並需終身登記為性犯罪者。在輿論與法律壓力下，兩人選擇淡出公眾視野。然而他們否認自身行為構成亂倫，主張這段關係可用「遺傳性性吸引」（Genetic Sexual Attraction）理論解釋。

該理論認為，血緣親屬若在嬰幼兒時期未建立依附關係，成年後首次相遇時，可能因相似性而產生強烈吸引。多名心理與倫理學專家對此說法提出質疑，認為該理論缺乏充分科學共識，且無法作為合理化此類關係的依據。

儘管如此，金與本仍堅稱彼此「注定相遇」，並曾公開表示希望未來能結婚、共組家庭。此案至今仍被視為近年最具爭議性的家庭倫理事件之一，也再次引發社會對收養制度、心理界線與法律規範的廣泛討論。



