出生才2週就沒了命！女嬰遭棄運河邊等死 外籍夫妻飯店內被逮

警方根據監視器畫面追查，已將涉嫌棄嬰的外籍夫妻逮捕到案。（圖／翻攝自臉書，ข่าวอุดร ข่าวโฮมเคเบิ้ล，下同）

泰國東北部烏隆府（Udon Thani）近日發生一起震驚社會的棄嬰命案。一名出生僅約兩週大的女嬰，被發現遭人遺棄在寺廟附近運河旁的雨豆樹下，救護人員獲報後緊急施以心肺復甦術（CPR）並送醫搶救，但最終仍宣告不治。警方循線追查後，已逮捕一對涉案外籍夫妻，並發現兩人簽證早在今年3月便已到期，目前除涉及棄嬰命案外，也可能面臨移民法相關調查。

監視器拍下涉案外籍男女身影，警方據此展開追查行動。

綜合泰媒《烏隆新聞》（Home Cable）及《The Thaiger》報導，案發於6月10日晚間，當地3名年齡介於10至12歲的孩童前往敦烏東（Don Udom）社區附近運河釣魚時，在河道旁一棵雨豆樹下發現一名失去意識的女嬰，嚇得立刻通知大人報警。救援人員趕到現場時，女嬰身體仍有餘溫，但已無生命跡象，經送醫搶救後仍回天乏術。警方初步研判，女嬰出生時間約兩週。

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關鍵目擊者透露，曾看見女子小心抱著包裹進入案發區域，未料裡面竟是女嬰。

隨著調查展開，一名關鍵目擊者出面提供重要線索。證人表示，案發前曾看見一對外籍情侶步行進入現場附近區域，其中女子將一個以布料包裹的物體緊緊抱在胸前，小心翼翼地護著，兩人一路朝公廁方向前進，但抵達後發現廁所上鎖，隨即改往另一條路離開。由於當時誤以為兩人只是帶著嬰兒散步，因此沒有起疑心，直到事後得知布包內竟是一名遭遺棄的女嬰，讓他感到相當震驚與難過。

涉案外籍夫妻被帶回警局偵訊，全案仍待進一步調查釐清。

警方進一步調閱周邊監視器畫面，發現一名外籍男子曾於案發時段出現在現場附近，其外貌特徵與目擊者描述吻合。畫面顯示，這對外籍男女進入寺廟後方區域後曾短暫停留，之後離開現場。調查人員同時掌握另一條線索，指出兩人案發前疑似曾帶著女嬰出現在廊開府（Nong Khai）一間咖啡館，甚至進行某種儀式，但相關內容仍待警方進一步查證。

專案小組隨後聯合觀光警察及移民警察展開追查，最終在烏隆府市區一間飯店內逮捕兩名年約29歲的外籍嫌犯。警方調查發現，兩人的泰國簽證已於今年3月失效，屬於逾期居留狀態。有旅館業者也向警方表示，其中一名外籍男子案發前曾詢問住宿價格，但得知每晚房價約1400泰銖（約新台幣1260元）後便離開，未辦理入住。目前兩名嫌犯仍否認所有指控，警方正持續蒐集監視器畫面、法醫鑑定結果、DNA檢驗及其他物證，釐清女嬰是否為兩人親生、死亡時間及真正死因，全案仍在進一步偵辦中。

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