出生率節節衰退 劉德林提三項主張促市府對症下藥

市議員劉德林總質詢揭露高雄市出生率節節衰退，抨擊市府竟對少子化危機不理不睬毫無作為，並提出大幅提高婚育宅比例等三項主張對症下藥。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員劉德林廿六日總質詢揭露高雄市出生率節節衰退，往年至少有一萬五千人的年出生數，迄至今年十月卻僅有一萬零四百六十五人，減少近三分之一，他抨擊市府竟對少子化危機不理不睬毫無作為，並提出大幅提高婚育宅比例等三項主張對症下藥。

劉議員表示，對少子化心有戚戚焉，非常同情現今世代年輕人，成家立業結婚生子的龐大壓力，扶養高齡父母更照顧子女維持家庭，國家危機都要他們來承擔；政府的政策工具箱很多，必須作這一代年輕人後盾，包括藉由台積電等大廠對高雄投資，讓年輕人回鄉住者有其屋、回鄉有工作、回鄉有未來。

劉議員舉例連江縣宣布調高第四胎生育補助十五萬元政策利多，雲林縣萬寶龍計畫第四胎十三萬元，高雄還在三、六、九政策；尤其，高雄每年有一萬五千對新人結婚，為了刺激年輕人結婚並住者有其屋，中央已經宣布社會住宅提高婚育宅保留比例至廿％，高雄不能墨守成規，更要加大馬力超越中央。

他要求，「釋出婚育宅戶數比例增加」翻倍甚至五十％、降低婚育宅租金、租期再延長從十二年加長至十五年、甚至十八年到小孩高中畢業。

此外，台灣面對高齡化挑戰，劉議員指高雄市政府宣布參加全球長壽城市計畫，打造活得更久活得更好生活環境，但在長照補助居家照護與住宿機構(或護理之家)落差太大的盲點，機構補助應謀求提高、甚至全額補助。