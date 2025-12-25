出生率跌到世界倒數第一 藍白共推「台灣未來帳戶」搶攻民生議題

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 美國總統川普提出「川普帳戶」構想，朝野爭相仿效，民進黨立委郭國文昨日也提出「轉大人ETF」方案。對此，國民黨、民眾黨今（25）日共同召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，宣布將共同推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例。民眾黨主席黃國昌表示，少子化已是台灣當前「最大的國安危機」，政府過去9年預算不斷攀升，卻無法扭轉出生率持續探底的趨勢，藍白將攜手提出具體制度性解方，投資下一代的未來。

黃國昌指出，2016年以來，政府年度歲出預算從1兆9千多億元增加至2025年突破3兆元，但同一期間，新生兒人數卻從18萬人一路下滑，今年恐怕連11萬人都不到，總生育率更跌至0.89，成為全球最低。他直言，若無法解決少子化問題，未來將無人承擔扭曲的人口結構，這不只是社會問題，而是攸關生產力與守護國土的國安危機。

黃國昌批評，民進黨政府上任時曾宣示成立「少子化辦公室」，但他多次在立法院質詢要求提供會議紀錄，卻遭推諉，直到政策研議過程中要求行政院與衛福部提供資料，官員才坦承「少子化辦公室從未成立」。他質疑，政府除了大內宣與碎片式政策包裝外，並未真正提出有效解方。

黃國昌表示，正因過去作法證明失敗，民眾黨與國民黨決定合作，透過特別條例成立「台灣未來帳戶」。初步規劃以0至12歲兒童為對象，第一階段施行13年，期滿後再依實際成效評估是否調整或延長。他強調，這是一項「國家級投資未來世代的工程」，不是一次性補貼，而是長期投資，目標是讓下一代擁有資產，而非只留下債務。

依規劃，所有在台灣設籍、0至12歲的兒童，政府將直接為其設立帳戶，初始投入5萬元，每年再存入1萬元至12歲止。帳戶所有權屬於兒童，家長可視自身條件選擇是否加碼，亦鼓勵企業參與。基金初始規模以約226萬名孩童估算，約1130億元，採穩健投資方式，追蹤台股大盤，不得指定產業、個股或使用槓桿。

黃國昌說，年滿18歲後，年輕人可依人生選擇動用帳戶資金，無論升學、創業或專業技術培訓，都能作為第一筆立足社會的資源，確保基本的起跑公平，也避免剛成年即陷入貧窮。他呼籲朝野及行政部門提出對案，共同討論，在搶救少子化、投資國家未來的工程上真正攜手合作。

國民黨主席鄭麗文表示，「台灣未來帳戶」的構想，參考了美國相關制度、新加坡及其他國家投資未來世代的經驗。她指出，當台灣政府動用大筆資金投資國外時，「美國孩子有的，台灣孩子也不能少」，這是一項具前瞻性的制度設計。

鄭麗文指出，中華民國憲法核心價值在於重視民生、打造平等均富的社會。她說，少子化是台灣最嚴峻、最被忽視的國安問題，國安不能只談軍事或國防預算，而是必須從經濟、能源、外交與人口結構等面向全面因應。她強調，在野黨即便面對政治對立與壓力，仍有責任提出具體、可執行的政策，為下一代鋪路。

她進一步說明，「台灣未來帳戶」的資金並非立即發放或由父母使用，而是集中投資於台灣股市的大盤指數型基金，設定低管理費並設置監理機制，避免不當圖利。孩子在18歲後才能動用帳戶，既可作為升學、創業或首次購屋的起始資金，也能選擇持續累積，培養長期投資與理財觀念。

鄭麗文強調，該制度首年經費約1,130億元，後續每年約260億元，將以特別條例方式實施並滾動檢討。她表示，這是一項不分黨派、沒有顏色的國家級戰略工程，期待政府不要因為是在野黨提出就抵制或杯葛，應共同參與，避免國家機器空轉，把資源真正投資在台灣孩子與未來身上。

