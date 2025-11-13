出生贏在起跑點！川普18歲孫女LPGA首秀倒數登場 老虎伍茲、總統爺爺齊加持

凱伊將在LPGA安妮卡蓋布里奇賽初登場。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

美國總統川普（Donald Trump）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）是高爾夫球健將，近日不僅宣布將加入邁阿密大學女子高爾夫隊，成為NCAA第一級（Division I）選手，更獲得參加LPGA安妮卡蓋布里奇賽（The ANNIKA）的贊助外卡，本週將首度登場，正式開啟職業高球之路。

川普當「精神教練」 要孫女放鬆、享受比賽

邁阿密大學12日正式宣布凱伊加入該校高球隊，總教練雅妮絲奧利文西亞（Janice Olivencia）對凱給予高度肯定，表示：「凱將為球隊帶來巨大的能量與興奮感，她是多項運動的全能選手，具備強烈的競爭精神與對高爾夫的熱愛。」

凱伊是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）和前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，出生就贏在起跑點，她的高球之路也早已獲得名人加持，包含總統爺爺。凱伊受訪透露，爺爺告訴她：「出去享受比賽，不要緊張。」

凱伊和爺爺川普都愛打高爾夫。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

凱伊和安妮卡索倫斯坦一起練球。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

伍茲親授心法 凱伊獲傳奇安妮卡大力稱讚

另外，「媽媽的現任男友」、傳奇球星老虎伍茲（Tiger Woods）也鼓勵她「放輕鬆、順其自然」。凱伊表示，伍茲是世界上最偉大的球員，也是個非常棒的人，「他鼓勵我盡情享受比賽」。

在安妮卡蓋布里奇賽賽前，凱伊獲得機會與高球傳奇安妮卡索倫斯坦（Annika Sorenstam）同組練習。索倫斯坦對凱伊的學習熱忱留下深刻印象：「她主動與我討論揮桿動作的細節，我很驚訝她對提升技術的專注與熱情。」

凱伊的LPGA首秀地點為佛州貝萊爾（Belleair）的Pelican高爾夫俱樂部，這場比賽對她而言不僅是難得的曝光機會，也是邁向職業球員的重要一環。安妮卡補充說：「她才18歲，就能面對大量關注與批評，真的很不容易。她內心肯定非常堅強，我們應該給她一點空間，讓她開心地打球。她是這個家庭的一員，也值得我們的支持。」

