出生1月發生林宅血案 魏筠憶5歲見林義雄登門「哀慟神情難忘」

電影《世紀血案》因翻拍林宅血案卻未獲授權引發社會撻伐與討論，人權工作者魏廷朝的女兒、現任民進黨桃園市議員魏筠也在深夜發長文感懷。她透露，自己出生於1980年初，父親因美麗島事件入獄，接著發生林宅血案，在那樣的背景下，她的床邊故事不是童話而是血案。

魏筠回憶，父親魏廷朝因擔任《美麗島》雜誌編輯，在她出生前一個月就被逮捕，隨後爆發的林宅血案讓她的母親從此成為驚弓之鳥，生活在隨時可能被滅門的恐懼中。魏筠感傷地說，小時候家中最顯眼的書櫃放著林義雄送的家書選集，「我的床邊故事從來都不是格林童話，而是林宅血案。」她更自曝，母親為了預防萬一，從小再三要求孩子睡前默背：「萬一媽媽不見了，要趕快去台北找小阿姨。」

談到前後入獄長達17年的魏廷朝，魏筠心碎表示，父親只是個連燈泡都不會換的文人，卻被誣陷涉及爆炸案。在獄中，父親的臼齒被刑求打落、左手無名指殘疾，而年幼的她根本不認識爸爸，「一直以為爸爸就是一個住在玻璃窗裡面、不熟的叔叔」。魏筠坦言，這種身分曾讓她感到尷尬與難堪，大學畢業初入公職時，她特別不想提及家庭，怕面對無知的詢問與同情，只能微笑著掩蓋失落與傷口。

魏筠提及，1985年林義雄曾到家中探望，當時5歲的她，看到林義雄對著她母親露出極度傷心的神情，至今難忘。她推測，那可能是因為當時她的年紀，正與林家遇害的雙胞胎女兒相仿。

面對近期電影《世紀血案》引發的爭議，甚至傳出劇中影射史明先生涉及血案，魏筠憤慨表示，凶手當年用刀殺人，現在可能用傳播媒體湮滅證據或栽贓他人。她強調：「錯的人從來不是我們，是當時邪惡的政權。」為了不讓雙胞胎的故事被遺忘，她選擇吞下命運的疑惑，再次站出來揭開未乾的傷口。





