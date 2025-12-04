出生2週即陷心衰危機 心導管封堵術助重獲健康心跳

奇美醫兒童心臟科主任陳俊宇提醒注意，別輕忽新生兒童開放性動脈導管，長期未閉合恐致心臟衰竭。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／台南報導

1名出生2週體重3.5公斤的新生兒檢查發現有明顯心雜音，心臟超音波檢查發現有一條約3.5mm的開放性動脈導管未閉合，造成左心室擴大、二尖瓣中重度閉鎖不全，伴隨心肌酵素上升與心臟功能下降，屬急性心臟衰竭情況危急，進行心導管封堵術後恢復良好。

該名新生兒手術過程採用局部麻醉搭配鎮定藥物使用，無全身麻醉和插管，約2個多小時即順利完成手術。傷口僅為鼠蹊部一個針孔大小，術後恢復良好也未出現血管狹窄、栓塞器移位或殘餘血流等併發症。目前寶寶已滿5個多月，體重穩定增加中，生長發展良好。

奇美醫兒科部兒童心臟科主任陳俊宇表示，開放性動脈導管（ＰＤＡ）是一條應該要閉合的血管，屬先天性心臟病的一種，發生率約千分之一，原本應該在新生兒出生數日內自動閉合的血管若未正常關閉，可能導致急性心臟衰竭、呼吸困難等併發症。隨著醫療技術進步，目前已可使用心導管封堵術，以微創方式取代傳統「開心手術」，不僅傷口小，且復原時間較快，有效避免日後出現肺動脈高壓或猝死的悲劇。

陳俊宇說，雖然新生兒在剛出生數日內動脈導管尚未完全閉合是常見現象，但若導管過於巨大或長期未閉合，就會對孩子健康造成嚴重威脅。由於血管異常分流會導致心臟負擔加重，進而引發一系列併發症，包括急性心臟衰竭、呼吸喘、食慾不振、體重減輕，甚至反覆肺部感染。若未能及早介入治療，長期下來可能會造成更難處理的「肺動脈高壓」、「心室肥厚」，甚至引發心臟衰竭或猝死，屆時恐已錯失最佳手術時機。

陳俊宇提醒，若孩子有心雜音或暈厥、易呼吸喘、家族有猝死或心臟病史等，建議安排詳細心臟檢查，透過心電圖及心臟超音波檢查，可清楚診斷是否有ＰＤＡ或其他心臟結構異常，為孩子的健康進行第一道把關。