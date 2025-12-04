出生2週男嬰急性心臟衰竭 心導管封堵術成功搶救

台南1名出生2週的男嬰因開放性動脈導管未閉合，檢查發現急性心臟衰竭，經開放性動脈導管成功搶救。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一名出生2週、體重3.5公斤的男嬰，因明顯心雜音就診，經檢查發現1條約3.5mm(公釐)的開放性動脈導管未閉合，造成左心室擴大、二尖瓣中重度閉鎖不全，伴隨心肌酵素上升與心臟功能下降，屬急性心臟衰竭，經心導管封堵術搶救，目前男嬰已5個多月大，生長發展良好。

奇美醫學兒科部兒童心臟科主任陳俊宇表示，開放性動脈導管為1條應閉合的血管，屬先天性心臟病的一種，發生率約1/1000，原本應在新生兒出生數日內自動閉合的血管若未正常關閉，可能導致急性心臟衰竭、呼吸困難等併發症，若未能及早介入治療，長期下來可能會造成更難處理的肺動脈高壓、心室肥厚，甚至引發心臟衰竭或猝死，屆時恐已錯失最佳手術時機。

廣告 廣告

陳俊宇指出，心導管封堵術以微創方式取代傳統的開心手術，不僅傷口小，僅在腹股溝留下0.15公分的穿刺傷口，手術包含麻醉及準備時間，可在2小時內完成，術後恢復也快，有效避免日後出現肺動脈高壓或猝死的悲劇。

陳俊宇提醒，若孩子有心雜音，或暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或心臟病史等，建議安排詳細心臟檢查，透過心電圖及心臟超音波檢查，為孩子健康進行第1道把關。

奇美醫學兒科部兒童心臟科主任陳俊宇提醒，開放性動脈導管長期未閉合，恐導致心臟衰竭。(記者劉婉君攝)

奇美醫學兒科部兒童心臟科主任陳俊宇表示，手導管封堵術較傳統開心手術的傷口小、術後恢復也快。(記者劉婉君攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國遊客不來真的沒差！日本記者京都踩街嚇到！還呼 「人間地獄」

58歲經理存2400萬元提前退休 不到1年因「1大誤判」懇求下屬給兼職

男闖泳池2度持槍朝2童瞄準、扣扳機 教練護童、生死瞬間全曝光

賴總統紐時峰會喊話習近平：別只想擴張領土 台灣願助中解決經濟問題

