出發上海雙城論壇前談地震災情 蔣萬安：39件幾乎都處理完畢

〔記者何玉華／台北報導〕27日深夜11點多宜蘭外海發生規模7.0地震，台北市也感受到明顯的震度跟搖晃；台北市長蔣萬安今(28)一早搭機前往上海出席雙城論壇，他表示，目前掌握北市的災情多為停漏水、房屋毀損等輕微案件共39件，預計今早會全部完成處理，市府會隨時掌握狀況應變。

蔣萬安今天早上在松山機場搭機前往上海，被問到昨天深夜的地震災情，他表示，第一時間即刻啟動應變機制，EOC也三級強化開設，各局處進駐，請區公所回報狀況，全面掌握；現在EOC已降為三級常態開設，掌握的災情大概有停漏水、房屋毀損等輕微案件39件，昨天晚間第一時間即刻處理完畢，極少部分需要夜間施工，擔心影響住戶，今天早上會全部完成。

廣告 廣告

1227地震事件台北市災害防救辦公室補充指出，共接獲39件災情，都是輕微案件，其中瓦斯管線漏氣及毀損9件、停水漏水14件、交通號誌損壞1件、建物輕微受損6件、圍牆(籬)倒塌2件、其他7件(電梯受困2件、屋內門受損4件、水塔傾斜1件)。截至今早8時，僅餘1件漏水案因避免夜間施工擾民未處理完成，北水處預訂今(28)日派工修漏外，其都已處理完成。

災防辦也提醒，地震過後，部分微電腦瓦斯表可能會自動切斷，如有自動切斷機台中間紅燈會閃爍，民眾可旋開黑色蓋子後長按即可重啟瓦斯開關/(紅燈不再閃爍)，但重啟前請注意瓦斯爐以及熱水器的瓦斯都先關閉。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

震超大外島也有感！東部海域23:05規模7.0地震 最大震度4級

地震別急著下床！消防署提醒「保命3動作」 守護枕邊安全

強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

