出發前兩天「熊出沒」日本團遭取消 26人控遭詐百萬

基隆市有26名退休長輩，他們報名旅行社，要去日本東北銀山溫泉，5天要價3萬7千5百元，團費都繳清了，旅行社卻在出團前兩天以日本有熊出沒為由取消出團，原本說好會賠償50%的違約金也沒有，算一算受騙金額近百萬，長輩們氣炸，目前都已經報案。

日本知名景點銀山溫泉，木造建築物懷舊又浪漫，是不少旅行社主打的行程，但現在基隆卻有民眾指控遭到詐騙，他們報名蕭姓女子招攬的旅行團，對方在出發前兩天，卻突然通知，因為日本有熊出沒取消出團。

控遭詐騙民眾：「11/7要出團，可是她11/5的時候應該已經到了傍晚，通知我們說沒辦法出去，當初講剩15位什麼什麼，其實後來什麼都沒有。」

受害的26人大多是退休人員，其中還有前消防局長和前議員夫妻檔，大家早就在八月中旬就繳清全額團費37500元，因此受騙金額高達97萬5千元。

控遭詐騙民眾：「她也沒有行程表給我們（連約定書都沒看到）都沒有，她一直拖一直拖，以拖待變都沒有，我們對他只有信任，所以我們今天才是很大受害者。」

受害民眾說蕭姓女子解釋是因為機票販售的旅行社超賣，將賠償他們50%的違約金，不過後來發現對方其實根本沒有訂機票。

控遭詐騙民眾：「（她說）11/14之前會陸陸續續匯款給我們，我們有收到她Line給我們的匯款書，可是去刷了都沒有，銀行郵局到處去刷，都沒有人收到。」

長輩們期待出遊的好心情全被破壞，目前他們已經報案也呼籲其他人要多加注意，避免又有更多人受害。

