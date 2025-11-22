出發前1天扯「日本有熊」取消行程！基隆26退休族被騙97萬 連前議員都受害

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

基隆一群退休民眾慘遭旅遊詐騙，報名11月初出發的日本東北楓紅團，提前繳清團費、滿心期待出遊，卻在出發前一天被告知因「日本有熊出沒」行程取消。旅行社不但未即時退費，後續更被質疑根本沒有訂機票。目前至少26名受害者，包括前消防局長陳龍輝、前市議員莊錦田等人，合計損失金額高達97.5萬元，已在昨（21）日集體向警方報案。

旅行社突然以「日本有熊出沒」取消行程。（示意圖／資料畫面）

受害者表示，他們是在熟識的蕭姓女子介紹下報名「耐斯旅行社」的日本東北旅遊團，行程海報標榜「楓紅彩妝」、「包機直飛」、「日本百景、溫泉街一次收集」，團費不到4萬元，吸引不少退休族揪團參加。受害者們6月先繳交2萬元訂金，8月陸續補上尾款全數繳清。沒想到11月6日晚上、也就是出發前一晚，承辦人突然以「日本有熊出沒」為由臨時取消行程，讓許多已經整理好行李的旅客完全傻眼。

更讓人不安的是，受害者隔天向旅行社追問時，承辦人又改稱是「機票被超賣」，並提出願意「賠償50%違約金」的說法，甚至簽下簡單合約試圖安撫情緒。但基隆市議員鄭文婷指出，經查證後發現，這間號稱「耐斯旅行社」的單位，從頭到尾根本沒有訂機票，先前各種理由只是拖延退費、持續招攬更多受害者的手法。她也表示，受害者多為退休族群，對旅行期待甚深，卻遇到此種詐騙，身心都受到了極大打擊。

目前至少26名市民受害，包括前消防局長陳龍輝、前市議員莊錦田等人。警方已介入調查，全案朝詐欺方向偵辦。鄭文婷呼籲，凡曾與該蕭姓女子接觸、或曾透過她報名旅遊行程的民眾，應盡快向警方報案或向市府及消保單位求助，避免更多人受害。

