出發前1天「熊出沒」取消日本團 26人被騙走近百萬！報警抓人
基隆發生旅遊詐騙！26名退休族在LINE群組購買日本旅遊行程，以刷卡方式完成付款，合計刷了97.5萬元。卻在出發前一天，突然被通知「日本有熊出沒」，因此取消出團；眾人傻眼，聯繫接洽的旅行社蕭姓女子，對方竟失聯，氣得透過市議員鄭文婷揭露此離譜事件，且向警方報警詐欺。
基隆市警一分局南榮路派出所在21日受理民眾報案，調查發現，被害人於今年5月在通訊軟體LINE群組購買日本旅遊行程，且以刷卡方式完成付款，但是，負責此團的蕭女以各種理由推託，導致沒有完成購買行為，被害人認遭詐騙，向警方報案。警方依規定受理，檢附被害人相關事證及資料後積極依詐欺案偵辦中。
該團共26人，原本要在11月7日前往日本東北旅遊，6月每人繳交2萬元訂金，8月已繳清全額團費。市議員鄭文婷指出，行前一天（6日）晚間，蕭女突然以「日本有熊出沒」為由宣布取消出團。
隔天，蕭女改口稱：「旅行社機票超賣、可賠50%違約金。」不過，被害人進一步查證，從頭到尾連機票都沒有訂，整個就是詐欺。
鄭文婷強調，受害者有26人，以退休族為主，包含前議員、退休的消防人員等。大家十分生氣，討論後報警詐欺，要揪出蕭女。
