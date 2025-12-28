出發雙城論壇被指向習近平遞投名狀 蔣萬安：陸委會核准、樂觀其成

2025台北上海雙城論壇主論壇今（28）天將登場，台北市長蔣萬安一早搭機出發，他強調本次雙城將聚焦市政議題，也都有依規定向中央申請，是樂觀其成；另外對於前一晚全台發生規模7.0有感地震，蔣萬安重申，北市府都有第一時間應對。

台北上海雙城論壇原定27、28日在上海舉行，然而19日台北發生無差別攻擊事件，為坐鎮台北指揮維安、緊盯進度，23日會議決定行程縮短為一天，只出席28日上午的主論壇，一天返回台北。

而昨晚11點多再發生規模7.0強震，台北地區震度四級，蔣萬安提到，北市第一時間即刻啟動應變機制，台北緊急應變中心（EOC）也立即三級強化開設，目前掌握相關災情包含停漏水、房屋毀損等39件輕微案件，昨晚也都在第一時間即刻處理完畢，有極少部分是需要夜間施工，不過擔心影響住戶，所以今天早上也就會全部完成。

蔣萬安今早現身機場出發上海，遭臺灣國民眾質疑此行形同「向中國國家主席習近平遞出投名狀」，對此他表示，雙城論壇今年已經邁入第16年，都聚焦在施政的議題，北市也依規定程序向中央申請，陸委會核准並且樂觀其成，相信中央政府也不會同意這樣的說法。

此外，陸委會副主委梁文傑說，如果蔣萬安去雙城論壇反映共機擾台，一定會受人民歡迎，民進黨台北市議員簡舒培也重批，蔣萬安是「選後失憶」，對此蔣萬安強調「我的立場非常清楚、始終如一」。

