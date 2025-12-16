「出發」走進紐約 林秋芳駐村創作分享探索傳統與當代的交會
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】由大亞洲藝術聯盟協會與台灣女性藝術協會及台灣文藝協會共同主辦的「出發—林秋芳紐約駐村創作分享會」暨「快閃展」，12月16日下午兩點至四點於大象藝術空間館登場。此次活動邀請曾任臺南市美術館館長的藝術家林秋芳，以親身經驗分享她在紐約駐村期間的創作歷程與藝術觀察，帶領觀眾一同探索東方水墨如何跨越西方媒材文化邊界，於轉換角色的當代語境中找到新生命。
▲《出發-林秋芳 紐約駐村創作分享會》嘉賓合影。（圖／大象藝術空間館提供）
林秋芳自幼熱愛藝術，她的創作跨越水墨、版畫與複合媒材，近年更專注於在傳統筆墨精神中尋找現代語彙。林秋芳認為，創作不應只是延續，更是一種轉化，這樣的理念，讓她在多次國際展覽中脫穎而出，作品曾應邀於法國巴黎、越南河內及澳洲舉辦個展，並參與亞洲多國的大型創作營與聯展，足跡遍及紐約、布里斯本、吉隆坡、馬尼拉、河內等地。
▲(由左至右)與談人張惠蘭副教授、大亞洲藝術聯盟協會理事長暨大象藝術空間館創辦人鍾經新、紐約駐村藝術家林秋芳、女藝會理事王心佑。（圖／大象藝術空間館提供）
本次分享會主題為「出發」，象徵她從臺灣出走、踏上紐約總督島駐村之旅的心路歷程。她分享在美國創作期間的現地觀察、文化衝擊與創作靈感，以「Eco」為年度創作主題，包括《他鄉．故鄉》、《生生不息》、《天有異象》等系列作品，並首度公開多件駐村期間的活動交流、創作草圖與影像記錄。林秋芳表示：「創作是把自己交出來，比昨天的自己更好就可以了。」與談人張惠蘭副教授則從林秋芳的創作身份轉換、認同，延伸提到近代女性藝術家在現實中的狀態。
▲大亞洲藝術聯協會會員嘉賓合影。（圖／大象藝術空間館提供）
大亞洲藝術聯盟協會理事長暨大象藝術空間館創辦人鍾經新分享，佩服她的勇敢與人生高度，此次活動不僅是一場創作分享，更是文化交流的重要節點。林秋芳在亞洲藝術圈具有高度代表性，她的經驗能啟發更多女性藝術家勇於走向國際。
本次由女藝會理事王心佑協助推動，活動現場由荷蘭漢學家、萊登大學教授漢樂逸與夫人蘇桂枝聯袂，以中、英文吟誦「林秋芳紐約總督島駐村長詩」，展現詩意情懷。與會貴賓雲集，包含旅美當代藝術家楊金池、新生代藝術家 Lulu 孟；多位藝文界領袖亦受邀出席，包括西螺生態博物館館長何美慧、台灣竹藝協會理事長徐暋盛、苗栗柴燒陶藝創作協會理事暨竹南蛇窯第二代窯主林瑞華、台灣國際茶碗節策展人鄧淑慧，以及大亞洲藝術聯盟協會與台灣女性藝術協會的多位代表。
透過分享，期望鼓勵更多女性創作者以自身語言進入全球藝術對話中。此次活動現場展示部分駐村影像與創作記錄，並安排觀眾提問交流時間，讓參與者能近距離了解藝術家如何在異文化環境中保持創作能量。分享會現場座無虛席、觀眾熱烈提問。隨著全球藝術駐村計畫日益盛行，林秋芳的經驗不僅為台灣藝術家開啟新的國際連結，也象徵台灣當代藝術在全球文化網絡中持續發聲的力量。
