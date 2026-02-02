出發！響應世界癌症日 醫師號召領騎3天400公里「台北→高雄」

為響應「世界癌症日(World Cancer Day)」。由癌症希望基金會發起「健康台灣，讓希望滾動全台」北高雙城自行車騎行行動。現場許多車友們，從市政府前出發，一同騎乘單車為活動宣傳。(記者田裕華攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕2月4日「世界癌症日」，癌症希望基金會(HOPE)號召北高雙城自行車騎乘挑戰，近百名醫護人員與志工參與，今由基金會副董事長、高雄長庚耳鼻喉部教授級主治醫師羅盛典領騎，率領8人車隊從台北市政府前廣場出發，預計3天內完成四百餘公里，途經台中、台南後抵達目的地高雄，象徵陪伴癌友從治療走向重生。中央、地方政府官員及民間團體上午先繞行台北101，陪騎一小段後，在祝福與掌聲中歡送車隊啟程。

癌症希望基金會董事長莊國偉表示，癌症是大家都希望遠離，但是卻又不得不關心的議題，國際抗癌聯盟(UICC)發起的全球性癌症防治活動「世界癌症日」，旨在透過世界各地的重要城市串聯，提醒全球人民重視癌症。這次的活動走出診間，透過運動方式讓癌友及其家屬了解，規律運動是恢復正常生活的好方法，中央、地方一起對抗癌症。

衛福部常務次長莊人祥指出，癌症已連續43年高居國人十大死因之首，但在各界努力下，五年存活率從2006年至2010年的5成1，提高到2019年至2023年的6成2，如何讓癌友在治療後可以維持健康生活型態，是下一步要更努力的重點，並以自身罹患胃癌為例，治療後仍可持續工作，是因家庭與社會的支持，幫助他度過最困難的時光，2024年雖然住院七次，但是每次都是週四、週五進行化療，週六、週日休息，週一上班，「所以大家看到我每天都有在上班的樣子」，未來將持續發展以人為本、以家庭為中心、以社會為支撐的整合性照顧體系，讓抗癌不孤單。

運動部政務次長鄭世忠說，運動部去年9月9日成立，最大願景就是希望藉由運動來壯大台灣，提升全民參與運動的比例。俗語常言「預防勝於治療」，運動就是最好的預防良方，規律運動有助降低癌症風險，同時呼應「健康台灣，讓希望滾動台灣」的活動宗旨。

癌友兼運動教練顧老師受訪說，看到車友們響應北高騎行、倡議癌後健康新生活，非常感動、意義非凡，讓不同癌別的患者覺得，「我有被看到、被聽到、被重視到」，了解面對癌症的正確方式，其中，運動可讓身體更有活力、恢復更快。治療過程中，可能會因藥物副作用而不適，或是治療後逐漸康復回歸日常，建議可找專業教練陪同運動，慢慢建立運動習慣。

台北市副市長張溫德提到，癌症在台北市的死亡排行榜上一直「霸榜」居高不下，早期發現、早期治療，定期篩檢有效降低癌症死亡率2成至7成，去年結合12區健康中心、26家特約醫院，舉辦超過150場整合性篩檢活動，為市民做好第一關的把關，今年起擴大到超過200場並新增篩檢項目。除此之外，「U-Sport 」也推出2.0版本，多走路就可累計「U幣」兌換獎勵，將運動落實於生活中。

