出百萬學費！台東縣府祭年薪80萬 招「熱氣球飛行員」
台東每年都會舉辦熱氣球嘉年華，但操控熱氣球的飛行員目前數量只有12人，現在縣府決定要招募熱氣球新血，提供2個名額送到美國培訓，並且保證最高年薪80萬元起。不過想要當熱氣球飛行員可不簡單，除了語言能力要達標，還要通過體能檢測，但出國的百萬學費將由縣府全額負擔。
好幾名工作人員合力拉著球皮進行灌氣，接著再進行火焰充氣，哆啦A夢熱氣球這才終於站起來，跟大家見面。不只它，草地上還有各式各樣不同造型的熱氣球，有的甚至結合IP與品牌，每一顆都獨一無二。尤其是熱氣球升空，漫步在美麗的花東縱谷平原，畫面好不浪漫。
資深熱氣球飛行員林沅霆：「因為這邊熱氣球是屬於航空器，所以要歸民航局所管，就是喜歡從高處往下看的風景。」
操控熱氣球的飛行員，是讓民眾開心飛上天的關鍵，林沅霆是台東縣府的資深熱氣球飛行員，想跟他一樣飛上天，得出國考照。現在台東縣府要甄選2名熱氣球飛行員，送往海外進行培訓，不只百萬學費由縣府支付，每個月還有近4萬元的薪水。若通過課程並且取得國內飛行執照，月薪將到44K，將配合專案逐年調薪，年薪最高上看80萬元。
台東交觀處長卜敏正：「一般沒有經驗的朋友沒有關係，只要你來應聘，通過熱氣球的面試、英文的資格，還有另外就是取得航空人員體檢。」
只要年滿20歲，具中華民國國籍並設籍台灣，有大學以上學歷或同等學力，並通過相關英語能力標準，就能參加甄選。相較於國外飛行員大多要自己出錢培訓，取得飛行執照，還得自備一顆自己的熱氣球，找私人公司簽約，並且要取得飛行路線，相當不容易。
不過現在，台東縣政府不只出錢培訓，也提供各種不同的熱氣球，工作除了活動時操作熱氣球以外，其他時候要定期保養、維護球體，以及協助宣傳。台東縣府祭出年薪80萬，希望可以吸引人才來投入熱氣球行列，一起感受花東之美。
