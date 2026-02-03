出示申請「放棄中共國籍」遭拒證據 李貞秀：唯一效忠中華民國

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日就職，出示曾經於去年12月從香港前往湖南衡南申請「放棄中華人民共和國國籍」，結果遭到公安拒絕等證明及機票。（袁茵攝）

民眾黨新任6席立委今（3日）到立院宣誓，其中「陸配」立委李貞秀不斷被內政部要求，依《國籍法》20條規定放棄中華人民共和國國籍爭議持續延燒。李貞秀3日出示曾到中國大陸申請放棄國籍證明，但遭到衡南縣公安局、市公安局以「又不是外國」、「不行」、「台灣根本不給你辦的」回絕。

李貞秀與其他5名白委陳清龍、王安祥、邱慧洳、洪毓祥、蔡春綢3日上午到立院進行宣誓，並於會後接受媒體訪問。

針對昨民眾黨團主任陳智菡表達曾有到中國申請放棄中共國籍？李貞秀一開始便強調，「李貞秀熱愛台灣，認同中華民國！」昨天中選會已頒發當選證書，剛剛也已在大法官面前完成宣誓，「身為立委，李貞秀唯一效忠中華民國。」

李貞秀提及，自己雖然不在台灣出生，但來到台灣落地深耕、生兒育女、工作繳稅，我在台灣居住超過30年，有5個小孩都是台灣人，「我在台灣居住時間其實比大陸還久，請國人放心，我熱愛台灣，保護台灣決心不比任何人少」。

李貞秀也出示去年12月9日飛往香港，並從香港西九龍搭乘高鐵前往衡陽東的車票，以及12月13日從香港返回台灣機票。李指出，賴政府沒有比照前總統蔡英文時期的《兩岸人民關係條例》，要求陸配要用《國籍法》後，自己為此飛了一趟大陸，「這一路，我拿的跟各位國人同胞一樣是中華民國護照，出入大陸也一樣用台胞證」。

李貞秀強調，自己到達出生地衡陽後，先到衡南縣公安局的出入境管理局想申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，所以又再跑一趟到市公安局出入境管理處，結果同樣不被受理，「就如同陸委會（主委）邱垂正所言，到目前為止，沒有任何陸配因為台灣身份，放棄中華人民共和國國籍成功過」。

李貞秀說，自己昨天收到內政部公文，上面還附了一份簡體公文，「我都不知道，什麼時候中華民國內政部開始幫對岸跑公文了？」如今他已出示不被對岸公安局受理的文件，而自己也會轉交給內政部，「請他們去放棄看看！」

至於大陸公安不受理的理由為何？李貞秀說明，「他們其實都政治滿正確的，就是說『台灣怎麼可以』、『台灣又不是外國』，而目前《中華民國憲法》也都是這樣，兩邊都是政治事實而互不承認，他也不讓我放棄。」

李貞秀透露，大陸公安一開始以為她要放棄戶籍，還說「這很好辦」、「去派出所辦理就可以」，直到她說要放棄國籍，大陸公安才稱「台灣當然不行」，而自己表達「那我可不可以先送給你，准不准你再說，但先把這收件，我要有個證據跟證明」，然而大陸公安堅持「不行」、「台灣根本不給你辦的」。

李貞秀稱，事實證明，並不像綠委吳思瑤說的「只要花30秒就可以完成放棄國籍的程序」，自己跑2個地方，還特別飛一趟大陸，「到目前為止，還是無果」。

媒體追問，能否花10秒公開宣布放棄中華人民共和國國籍？然而李貞秀第一時間卻口誤稱，「我唯一只有中華人民共和國國籍啊！我從出生到今天，我沒有一天拿過中華人民共和國的護照，我從來沒有過。我從出生到現在，唯一一本護照就是中華民國護照！」

現場媒體提醒，剛剛是否口誤？李貞秀一開始並未意識到，僅不斷強調「我唯一僅有一本護照，就是中華民國護照！」直到一旁的陳智菡提醒後，李貞秀才趕緊表達「啊對對對，我只有中華民國護照」。

