出示護照回應「福建人」爭議 陳玉珍：我是中華民國派

立法委員陳玉珍日前因一段媒體訪問引發討論，她今（19）日發布新聞稿並出示護照影本，證明自己出生於福建省。陳玉珍表示，自己是中華民國福建金門人，這樣的回答被外界過度解讀，甚至被說成不愛臺灣。她強調，金門是中華民國唯一真正承受過砲火洗禮的地方，希望砲彈不要再落到金門，這是每一位金門鄉親最真實、最卑微的心願。

立委陳玉珍出示護照，證明她的確出生於福建省。（圖／陳玉珍提供）

陳玉珍在文中說明，當媒體問她是金門人還是臺灣人時，她並沒有主動設定議題，只是被動如實回應。她表示，之所以這樣回答，是因為當時受訪的場合包含外國智庫與國際友人，她只是清楚論述事實，中華民國憲法將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分。陳玉珍並附上護照影本，證明自己的確出生於福建省。

國民黨立委陳玉珍。（圖／中天新聞）

陳玉珍指出，有人說福建省早已虛級化，但臺灣省同樣如此，為什麼大家仍然可以自在地說自己是臺灣人，金門人卻不能說自己來自福建金門。她表示，自己是金門選出來的立法委員，替金門人說話本來就是責任，金門的長輩有人躲過防空洞，土地刻著歷史留下的痕跡，所以希望砲彈不要再落到金門，這不是政治語言，而是最真實的心願。

陳玉珍也批評中央政府對金門的雙重標準。她質疑，台南、高雄可以設立自貿港，可以依法進出大陸貨品，為什麼金門卻始終被排除在設立自貿港之外。陳玉珍強調，金門要的不是特權，而是公平的發展機會，希望中央政府在談國家安全的同時，也能看見金門的生存與未來，不要讓雙重標準成為金門發展的天花板。

陳玉珍在文中表示，要批評請衝著她來，政治人物的言論本來就該接受檢視，但真心希望不要把情緒與標籤丟向無辜的金門鄉親。她說，金門人很努力、也很善良，只是想把日子過好，把家鄉顧好。陳玉珍引用前總統蔡英文曾說過的話，沒有人應該為了自己的認同道歉，所以再給她一百次受訪、一百次向外界說明的機會，她還是會說自己是金門人，來自中華民國福建省金門縣。

陳玉珍強調，從縣議員到立法委員，她一路走來沒有捷徑，就是傾聽民意、勤走基層、認真服務，了解金門真正的需求。她強調，自己始終記得以民為本、金門優先，所有的努力都是為了讓金門有更進步、更突破，會繼續勇敢向前進，不忘初心和金門鄉親在一起，盡心盡力為金門打拚。

