出社會只剩無力！00後畢業2年「逃不出低薪」…網揭殘酷真相：還沒真正被逼到

許多大學生即使畢業後，也不知道未來該從事什麼工作。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

一名00後網友近日發文吐露「出社會後領低薪」的無力感，畢業2年的他嘗試過多份低薪工作，卻一直難以適應職場，每每下班後也累得只想好好休息、玩遊戲放鬆，因此也好奇他人如何調適或精進。貼文曝光後引起廣大共鳴，不少人坦言同樣陷入低薪輪迴，也有人分享靠進修、考國營或發展副業翻身的經歷，掀起年輕世代對「低薪現實與成長焦慮」的討論。

一名網友日前在Dcard上PO出一篇題為「出社會領低薪的00後都在幹嘛」的文章表示，畢業2年的他除了待業期間，也曾嘗試許多工作，但大部分都相當低薪，包括作業員、行政助理、倉管、學徒、維修員，只是他對於職場環境適應不良，再加上不喜歡加班，因此每份工作都無法做得長久。

原PO原本計劃再度投入考試當中，認為若成功考進銀行或國營企業工作，薪水應該會有起色，但每每下班返家後，只想好好吃飽飯、洗好澡，接著開電腦玩到凌晨再入睡，陷入如此循環的原PO也在文末好奇詢問，是否也有其他人也有類似經歷：「你們是怎麼調適心情的？或是有人經過努力成功上岸嗎？」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都深有同感：「我也是躺了1年，看104的職缺連面試都不想面試」、「我跟你一樣，也都常常待業換工作，履歷待不滿一年，都做得一蹋糊塗」、「幹夜班保全路過，現在社會只要不超過4萬5基本低薪，只能躺平」、「保全路過，覺得有賺錢就已經很努力苟活，大家加油我還單親帶一個孩子，我覺得我們這些社會底層大家一起努力苟活吧，希望大家越過越好，越來越輕鬆！」

不過也有網友表示，當感受到危機感，自然就會精進自己：「是親身經歷，大學畢業後我就找個便宜套房住，然後就做PT混日子，混到30多歲，越來越覺得自己要完蛋了才下定決心，下班後念書考國營，這2年看到很多新人大學畢業就考進來，覺得比他們晚起步10年好慘」、「薪水不夠，副業來湊，副業收入已經高於正職，想著要把副業當正業來做」、「因為你還沒真正被生活逼到」、「或許你是想找一個讓你沒有太大壓力又自由的工作而已。」

也有網友分享自身努力不放棄的經歷，原本是文組科系的他自認並不聰明，但發現從私立大學畢業後，即使北飄也只能領到4萬多元的薪水，因此決定花費2年時間考上研究所，後來再度回到職場成為後端工程師，在工作2年期間也會在週末自主學習、精進自我，只為了跳槽到待遇更好的大公司。

由於並非本科生，這名網友兜兜轉轉，如今任職的其實是大部分資管畢業生的第一份工作，雖然薪水確有翻倍，但努力的過程並不簡單，還曾因為壓力過大而讓身體狀況欠佳，罹患自律神經失調、水瘤、膀胱炎、尋麻疹等，這些年來也看過身心科和睡眠門診：「算是證明自己有努力吧。」



