出神入化3奪北美周末電影票房冠軍

最新票房數據顯示，系列電影「出神入化3」(Now You See Me Now You See Me: Now You Don't)本周首映票房以2130萬元，超越「逃亡遊戲」(The Running Man)1700萬元，登上周末票房冠軍。

美聯社報導，獅門影業(Lionsgate Films)出品的「出神入化3」耗資9000萬元，距離系列第二集相隔近十年，加上海外市場加持，全球首周總票房坐收7550萬元。

業界原本預期「出神入化3」與「逃亡遊戲」會有一場激烈競爭，獅門影業全球發行總裁葛瑞森(Kevin Grayson)直言：「我們看到這場激烈競賽，不過到了周六上午便開始拉開差距。」並強調票房成績歸功於系列品牌效應，也反映行銷與宣傳策略奏效，在上映後持續發酵。

「出神入化」系列前兩集於2013年與2016年上映，全球票房累計超過6億8600萬元，據悉片商已啟動製作第四集。

「出神入化3」由魯賓弗來舍(Ruben Fleischer)執導，原班人馬「四騎士」：傑西艾森伯格(Jesse Eisenberg)、伍迪哈里遜(Woody Harrelson)、艾拉費雪(Isla Fisher)與戴夫法蘭柯(Dave Franco)全數回歸，還有女星羅莎蒙派克(Rosamund Pike)、資深演員摩根費里曼(Morgan Freeman)以及多位新生代演員助陣。

不過該片僅獲得爛番茄(Rotten Tomatoes)59%評價，卻獲得觀眾青睞，有63%表示「一定推薦」；相較之下，「逃亡遊戲」觀眾推薦比例為58%，而且觀眾傾向觀賞「出神入化3」，尤其女性觀影人數占54%，遠高於「逃亡遊戲」的37%。

至於派拉蒙(Paramount)出品的「逃亡遊戲」，由艾德格萊特(Edgar Wright)執導並共同編劇，邀請影星葛倫鮑威爾(Glen Powell)主演，全球總票房約2820萬元，不過製作成本高達1億1000萬元，該片是第二度翻拍史蒂芬金(Stephen King)1982年小說，1987年首次拍成電影，當時由阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)主演，不過口碑與票房成績平平。

