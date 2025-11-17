出神入化3擊敗逃亡遊戲 北美票房奪冠

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）魔術犯罪系列片最新章「出神入化3」（Now You See Me: Now You Don't）開映成績擊敗格蘭鮑威爾（Glen Powell）新片「逃亡遊戲」（The Running Man），登上北美票房冠軍。

法新社報導，追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）、艾拉費雪（Isla Fisher）、戴夫法蘭科（Dave Franco）和伍迪哈里遜（Woody Harrelson）再度攜手合作的「出神入化3」，14日至16日期間海撈2130萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）產業分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「劫盜系列片能拍到第3集的並不多，簡單來說，背後道理不外乎就是很難維持題材的新鮮感。」

他說：「這是連續劇式的敘事手法，電視上有很多像這樣的好劇。不過，這些角色確實能引起觀眾的共鳴，他們都是非常棒的人物。」

重新演繹「恐怖大師」史蒂芬．金（Stephen King）小說的「逃亡遊戲」，開映以1700萬美元成績在美加排名第2。

38年前，阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演的「魔鬼阿諾」就是鬆散的改編自同一部小說。葛羅斯說：「年代有點久了，故事有些老套了」。

艾兒芬妮（Elle Fanning）參與演出的「終極戰士：殺戮星球」（Predator: Badlands）票房1300萬美元，排名從上週的第1跌至第3。

「只為你遺憾」（Regretting You）以400萬美元票房排名第4。恐怖片「闇黑電話2」（Black Phone 2）以270萬美元成績排名第5。

排名第6到第10的作品依序為：「紐倫堡審判」（Nuremberg），260萬美元；「顫懼」（Keeper），250萬美元；「莎拉的油」（Sarah's Oil），票房230萬美元；「劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』」，160萬美元；「暴蜂尼亞」（Bugonia），160萬美元。（編譯：蔡佳敏）1141117