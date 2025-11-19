出租套房惡火狂燒竄濃煙奪1命 3人嗆傷

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮市國富九街，有出租套房在昨(18)日晚上發生火警，早成1人死亡、3人嗆傷。經過調查，這整棟都是出租使用，因為鄰近醫院，大多出租給需要回診、洗腎的長者或看護人員，而這位死者，也因生病開刀，住在這超過半年，卻因行動不便，在這次火災中無法自行逃生。至於起火與奪命原因 以 及是否有非法違建，都成為調查重點。

出租套房內冒出橘紅色火光，熊熊烈火在屋內燃燒，還竄出濃濃黑煙，讓附近居民全都嚇壞，而這場發生在18日晚上的惡火，造成1人死亡3人嗆傷，消防員，消防員十萬火急，邊合力抬著傷患逃出火場，邊分工布置水線噴灑水柱灌救，救援行動刻不容緩。

目擊民眾張姓男子說：「因為那個時候我在客廳，然後聞到我聞到那個燒焦的味道，看到那個火就衝出來，衝出來我趕快就跑出去，叫隔壁那個那一間，趕快要逃，然後馬上打119。」

奪命火警，發生在花蓮國富九街，整棟出租套房鄰近醫院，大多租給需要回診、洗腎長者或看護人員，每個月租金約5000元，而這名69歲的死者，因生病開刀住在這超過半年，卻因行動不便，在這次火災中無法自行逃生，經搶救送醫仍宣告不治。

而整棟出租套房，有三樓共有12間套房，都是用輕隔間加上木質地板裝潢，起火點就是死者所住，位在2樓的201號房，同層樓還有一名72歲的男子，因為嗆傷目前送醫觀察中，三樓有一名48歲男子，嗆傷昏迷，所幸送醫後恢復意識，而住在一樓的70歲女子，則是輕微嗆傷。

至於整棟隔出12間房，是否有違建或違規隔間，建設處回覆目前還在比對確認中，花蓮消防局自強分隊長游明信說：「在火災搶救過程中，就是有救出兩位患者，均送往醫院在做急救中。」火警現場拉起封鎖線，針對起火與奪命原因，已及是否有非法違建，都成為進一步調查重點。

