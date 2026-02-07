出租套房藏槍毒 海山警強力掃蕩護治安





新北市政府警察局海山分局日前接獲情資，掌握板橋區陽明街一間出租套房出入分子複雜，疑為分裝毒品據點。經組成專案小組展開蒐證，昨（6）日持臺灣新北地方法院核發搜索票，會同保安警察大隊霹靂小組執行攻堅搜索。現場查獲張嫌等5人，並查扣依托咪酯原料、菸油成品及半成品共300公克、依托咪酯煙彈11顆、毒品安非他命及海洛因13包共200公克，以及其他製毒分裝工具。

另於陳嫌普重機車廂查獲張嫌所持有之手槍2把、子彈30顆，藏匿於手提音響內。全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

海山分局表示，針對出租套房等高風險處所加強查察，成功瓦解槍毒藏匿據點，有效阻斷毒品流入市面，並防止非法槍枝流竄危害社會。並指將持續強化治安查緝力道，全面掃蕩槍毒、黑幫及各類不法情事，展現警察守護市民安全、淨化轄區治安環境決心，讓民眾安心過年、平安團圓。

※【台灣好新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多新聞推薦

● 中國籲立陶宛恪守一中原則 外交部批：對國際社會洗腦的霸凌行徑