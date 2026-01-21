出租宅未裝住警器 台東將開罰

台東縣議會21日三讀通過《台東縣火災預防自治條例》，盼真正提升防火安全。圖為台東市日前火警現場。（蔡旻妤攝）

民國109年北市KTV火災釀多人死傷，主因為消防設備遭關閉、導致預警逃生失效，為避免類似憾事再度發生，台東縣議會21日三讀通過《台東縣火災預防自治條例》，首度將租賃住宅、餐廳等高風險場所納管，若未設置或擅關火災警報器，且拒絕接受稽查，最重可罰5萬元，可連續開罰，新法7月1日上路。

台東縣消防局表示，此次修法重點明定甲類公共營業場所、租賃住宅及高風險場所須設置火災警報器及逃生路線圖，若未配合最高可處3萬元罰鍰；另擅自關閉消防設備、規避或拒絕稽查者等，將開罰1萬至5萬元，皆可連續開罰，盼強化法規執行力。

縣議員黃治維指出，近年火災事故原因包括人為縱火、床頭抽菸、行動電源起火等，而台東縣30年以上老宅電線老舊問題尤為嚴重，過去缺乏法源要求改善，透過自治條例建立制度後，未來能搭配汰換老舊電線補助，協助民眾提升居家防火安全。

縣議員簡維國則表示，法規為地方防火管理基本框架，但上路後仍須有明確推動期程與緩衝機制，避免民眾在不清楚規定情況下受罰，建議消防局事前公告高風險場所名單，加強宣導輔導。

對此，台東縣消防局長盧東發回應，消防安全「寧可十年不用，不可一日不備」，遏止火災必須從源頭著手，未來將結合居家訪視、防火宣導與稽查制度，並與相關單位研議老舊建築電線改善及危老重建配套，這項法規重點並非裁罰，而是真正降低火災風險。