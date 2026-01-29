出租房屋享低稅率 未有效利用住家用房屋將加重課稅

嘉義縣政府為促進房屋有效利用並合理化房屋稅負，鼓勵房屋進入租賃市場。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣政府配合財政部積極推動房屋稅差別稅率2.0新制，為促進房屋有效利用並合理化房屋稅負，將依新制規定，針對非自住住家用房屋，原則上採全國歸戶之差別稅率課徵(稅率2.6%~4.8%)；但為鼓勵房屋進入租賃市場，出租房屋若如實申報租賃所得達租金標準，將可適用較低稅率(1.5%~2.4%)；反之，若房屋處於空（閒）置未有效利用狀態，則將適用較高稅率。

財政稅務局說，納稅義務人倘將空置房屋改為出租或公益出租（公益出租人），在房屋稅2.0新制下可獲得以下稅務優惠與權益保障：

廣告 廣告

一、適用較低稅率：房屋稅2.0新制的政策目標是引導房屋作有效利用。空（閒）置房屋將適用較高的差別稅率(2.6%~4.8%)，但若將房屋出租（一般出租），則可適用較低稅率(1.5%~2.4%)。

二、不計入全國總持有應稅房屋戶數包含社會住宅、公益出租(稅率1.2%)：在新制全國歸戶的架構下，部分特定用途的房屋可排除在差別稅率的戶數計算之外，不計入全國總持有應稅房屋戶數，且不適用較高的差別稅率，顯示其在稅負上較一般空置房屋更具優勢。

縣政府指出，民眾可自行評估，將房屋改為公益出租(含社會住宅-包租代管)或一般出租(含與包租、代管業者簽約)，不僅能達成房屋有效利用的政策目標，還能避免因房屋閒置而面臨的加重課稅情形。