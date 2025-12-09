出租玩具有風險 新北稽查7家業者5家標示不符規定

cnews204251209a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市消費者保護官，今年11月至12月間，針對新北市9家玩具及桌遊相關業者，進行聯合稽查。消保官表示，查核結果發現，業者在商品標示及租賃契約條款上存在多項缺失。其中涉及玩具或桌遊商品販售的7家業者，有5家業者陳列販售的玩具或桌遊商品，標示不符合規定。8家有提供租賃服務的業者，部分業者的定型化契約條款中，針對玩具毀損滅失情形，訂有要求消費者依「原定價賠償」的規定，但租賃物若發生毀損，消費者應賠償的金額，應考量玩具的折舊。

新北市法制局表示，查核發現部分業者，販售的玩具商品標示缺失項目繁多，包括未標示使用方法或注意事項、警告標示、進口商名稱、地址、電話、國外製造商名稱或原產地等重要資訊。經濟發展局也已針對商品標示不符規定的業者，進行輔導並要求限期改善。

消保官表示，市場上玩具琳瑯滿目，可是孩子往往玩個幾天就膩了，租賃玩具儼然成為現代家長經濟上的新選擇。但日前曾有發生出租玩具，發生玩具毀損缺件後，被求償高額賠償金的情形。法制局為保障消費者，在玩具及桌遊租賃服務上的權益，並確保流通玩具商品的安全性，會同經濟發展局人員，針對轄內玩具及桌遊商品，販售與租賃業者進行行政調查。重點查核「玩具租賃定型化契約條款」及「玩具商品標示」規定，以維護消費安全及權益。

消保官指出，在玩具及桌遊租賃服務方面，調查8家有提供租賃服務的業者，發現部分業者，針對玩具毀損滅失情形，訂有要求消費者，依「原定價賠償」的規定。其實租賃物若發生毀損，消費者應賠償的金額，應考量玩具的折舊。當場曉諭業者後，未來在嚴重毀損時，業者會依折舊價格計算重置費用，或僅向消費者收取維修費用，而非直接要求消費者，支付商品原定價，以保障消費者權益。

消保官也提醒，家長或消費者，在租賃玩具或桌遊時，務必詳細審閱定型化契約條款。尤其特別注意租賃期間、逾期歸還的罰則，以及租賃物毀損滅失時的賠償責任規定。確認賠償機制是否合理，若租賃物發生毀損，賠償金額應以折舊價格，或維修費用為計算基礎，而非不合理的原定價，以確保自身權益。

消保官表示，也要注意商品標示資訊，在購買或租賃前，應留意商品是否有完整的標示資訊。例如警告標示、適用年齡、使用方法或注意事項等，以保障玩具的使用安全。如遇到任何玩具租賃服務相關消費問題，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

照片來源：新北市府提供

