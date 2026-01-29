出站即到家！中和區景安國璽、南方之星、美麗永安成捷運宅指標

CNEWS195260129a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

在捷運路網成熟、通勤半徑持續縮短的帶動下，緊鄰捷運站、捷運共構宅「出站即到家」，成為近年購屋市場關注焦點。根據永慶房屋分析永慶房仲網上中和區的熱門點閱社區，其中，雙捷運節點的「景安國璽」、擁有大基地規劃與完整公設的「南方之星」，以及緊鄰永安捷運站的「美麗永安」，成為中永和捷運生活圈中討論度的代表社區。

永慶房屋中和景安直營店長李和安表示，「景安國璽」社區位於景安捷運站後方，步行約3至5分鐘即可抵達捷運站，且景安站為目前少數同時串聯新蘆線與環狀線的雙捷運站，可快速進入台北市中心。周邊街廓為整體規劃開發，道路整齊、行道樹與人行步道完善，外來車流少，兼具機能便利與鬧中取靜的居住品質，成為中永和購屋族的熱門選項之一。

李和安指出，「景安國璽」社區單純，最小坪數為26坪，主力為34坪左右三房，亦有四房產品，公設比約26%，屋齡約16年，在周邊屬相對新穎社區。全棟僅14樓，購屋主力以重視捷運機能的通勤族、新北在地換屋族為主，也吸引部分首購族由小坪數入手。以目前市場行情來看，景安站周邊10至20年屋齡產品，成交單價約落在每坪80萬元上下，該社區釋出量稀少，具備保值與自住雙重優勢。

再來是中和指標社區「南方之星」，永慶房屋中和總站直營店長李柏緯表示，「南方之星」基地面積達7,600多坪，建商規劃大面積退縮，社區前方設有人行道廣場，居住環境安全、舒適，兼顧交通機能與居住品質。該社區生活機能成熟，周邊市場、超市、夜市與各式零售店林立，日常採買步行5分鐘內即可完成，便利性極高。

「南方之星」共有9棟、為1,170戶的大型社區，主力產品為三房、四房，另配置套房至兩房，房型完整，能滿足單身族、小家庭到三代同堂等不同需求。公共設施包含泳池、SPA、電影院、健身房與多功能教室，管理費約每坪60元，CP值高。以目前行情來看，三、四房成交單價約每坪65至70萬元，套房與小坪數產品則約70至80萬元，相較台北市及鄰近行政區仍屬親民，也吸引在地換屋族、外來通勤族及長期置產族群進場。

同樣是捷運共構宅的「美麗永安」社區，永慶房屋永和永安直營店長邱琮翔表示，該社區核心優勢在於無可取代的地理位置。社區緊鄰永安捷運站出口，出站即到家，對通勤族而言具備極高便利性，生活與工作動線順暢。社區周邊同時擁有四號公園，綠地資源豐富，結合捷運機能與公園環境，讓居住品質在高密度的永和市區中顯得格外難得，也成為不少購屋族優先鎖定的關鍵條件。

「美麗永安」社區屋齡約18年，基地面積達1600坪，為地上21 樓、總戶數298 戶，坪數約落在11至28坪，規劃為套房、一至二房及2+1房，公設比約30%，室內實用空間感受佳。每坪單價約77萬至89萬元，小坪數產品甚至出現接近百萬的開價。以總價來看，兩房產品多落在2,000萬元出頭，釋出量稀少，相較台北市同樣條件的捷運宅動輒單價120萬元起跳，「美麗永安」在價格上具吸引力。

