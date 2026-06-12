一出聲就被認是巴斯光年 提姆艾倫出門不能隨便講話

提姆艾倫替《玩具總動員》的巴斯光年配音，因此幾乎他一開口，大家都能認出他，所以出門在外反而很少開口。（迪士尼提供）

大概沒有人想過，替動畫《玩具總動員》（Toy Story）配音後，也會給配音卡司帶來成名的困擾。從1995年起就負責巴斯光年配音的提姆艾倫（Tim Allen），談到最大的後遺症，就是出門不能隨便講話，不然一開口就被認出是巴斯光年。

在廣播節目的訪談中，他提到自己到了公眾場所，都很少開口說話，而且是老婆要求他這樣做，「我太太很愛看美式足球比賽，我也是，但我替巴斯光年配音後就不能隨便在公開場合出聲了。可是我是很低調的人，她又很想去體育場看球賽，所以我們就去了。一坐下來，她就告誡我，『不要開口，你想吃什麼，小聲告訴我，我幫你張羅。』」

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還有一次在芝加哥看舞台劇的時候，提姆艾倫說光是自己從觀眾席上站起來，就被後排的觀眾誤認是湯姆漢克斯（Tom Hanks），「湯姆，我們好喜歡你演的《玩具總動員》！」

但他覺得很困擾的是，1994年還拍了喜劇《聖誕快樂又瘋狂》（The Santa Clause），大受歡迎後又連拍兩部續集，甚至在Disney+上還有影集版，可是提姆艾倫說，「本來我的喜劇風格不是那麼親子友善的、私下也沒有多喜歡小孩，但是偏偏我卻替巴斯光年配音、又演了聖誕老人，我想，『這是什麼一回事？這就是我事業上最矛盾的地方。』」

湯姆漢克斯說大概每隔3、4個月，都會與提姆艾倫碰面吃飯，但聚餐時都不斷搞笑，只要想像胡迪牛仔跟巴斯光年一起吃三明治的樣子，大概就是最接近他們碰面的模樣。（迪士尼提供）

湯姆漢克斯則說，大家都以為他們隨時都在討論《玩具總動員》系列的故事，但其實不然，他跟提姆艾倫的確會每隔3、4個月碰面吃飯，但也都是寒暄、沒有討論公事，「多半我們碰面時，都不斷地搞笑，沒有人跑來催我們，『嘿，再拍一部。』」他說，只要想像胡迪牛仔跟巴斯光年坐在一起吃三明治的樣子，大概也就是他們聚餐的模樣。

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