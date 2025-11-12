出行注意！ 颱風來襲省道預警封閉1處、災組路段4處

鳳凰颱風來襲，有省道預警性封閉，民眾出行要注意。資料照片



鳳凰颱風來襲，交通部公路局截至今(11/12)日上午10時止，已預警性封閉路段1處，災阻路段有4處，公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

公路局表示，因應颱風，高雄市桃源區台20臨105線0K~37K(梅山口至大關山路段) 已於今日7時至17時實施預警性封閉。

而4處災阻路段分別是：宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~16K+900(蘇澳至東澳路段) 勘災搶修中，開放通行時間另行公告。宜蘭縣蘇澳鎮台9線102K+200~102K+900(軍人公墓至聖湖路段)水位已消退，清理淤泥中，預計今日12時可通行。

廣告 廣告

花蓮縣光復鄉台9線228K+500~236K+500(馬太鞍溪河床臨時便道)南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。台東縣海端鄉台20線149K+110至171K+500(向陽至利稻) 150K+100、161K+000等兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

更多太報報導

鳳凰颱風暴風圈觸陸 台鐵東部幹線、南迴線12至18時暫時停駛

持續減弱！鄭明典揭鳳凰最新動態 「近中心已無伴隨深對流」

黃泥水淹進停車場！蘇澳煙波飯店B1「整排車泡湯」 住客傻眼