昨（27日）晚11點多發生規模7.0地震，台北市也感受到明顯震度，造成北市39件災情，包括瓦斯管線漏氣及毀損、停漏水與建物輕微受損。台北市長蔣萬安今天（28日）一早搭機前往上海參加雙城論壇，他表示災情多為輕微案件，並已在第一時間處理。

出訪上海前碰地震！ 蔣萬安曝北市39件災情。（圖／TVBS）

昨天（27日）深夜發生的規模7.0地震，讓台北市及新北市都感受到明顯震度，造成多起災情。根據台北市災害防救辦公室統計，台北市共接獲39件災情通報，包含瓦斯管線漏氣及毀損、停水漏水以及建物輕微受損。在台北市木新路上，派出所騎樓外的磚牆部分倒損，已緊急處理完畢；信義路六段交松德路處，紅綠燈號誌燈具因地震鬆脫。

廣告 廣告

新北市也受到震度達4級的影響，截至28日上午10時30分，新北市EOC災情統計共6起，包括磁磚掉落、自來水管線破裂、地面裂開及滲水等。在板橋區民生路三段上，一處電梯因地震故障，消防人員緊急到場處理。

台北市長蔣萬安今天（28日）一早即將搭機前往上海參加雙城論壇。在出發前，蔣萬安表示，台北市EOC已降為三級常態開設，掌握的相關災情大多為停漏水和房屋毀損等輕微案件，昨天晚間已在第一時間處理完畢。

蔣萬安啟程前往上海時，獨派團體台灣國和統派新黨人士同時出現在松山機場。台灣國理事長陳峻涵呼籲蔣萬安不要做共匪同路人，而新黨副秘書長游智彬則喊出「蔣萬安保兩岸平安，雙城好兩岸好」，並送上和平鴿。面對質疑，蔣萬安重申，此行都是依規定程序向中央申請，也獲得陸委會核准並樂觀其成。

更多 TVBS 報導

7.0強震襲台！新北震度達4級 板橋電梯受困、土城水塔傾倒

台北震度4級僅零星災情 市府緊急檢查跨年晚會舞台

天氣／出門帶傘！東北季風影響 北北基宜四縣市發布大雨特報

青森深夜7.5強震！辦公室天旋地轉1分鐘 驚恐第一視角曝

